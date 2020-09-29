Кто кому приходится в новом детективном сериале «Спасская»: разбор персонажей

На телеканале «Россия 1» стартовал сериал про девушку, которая работает следователем уголовного розыска в Сочи.

Teleprogramma.pro подготовила краткие характеристики ключевых персонажей детективного сериала «Спасская». Потребуется всего пять минут, чтобы в будущем разбираться во всех тонкостях и хитросплетениях замысловатого сюжета.

Анна Спасская (Карина Андоленко)

Майор юстиции. Острый ум, деловая хватка и интуиция — в профессии следователя Спасской нет равных. Анна умеет расколоть преступника и приструнить подчиненных.

Нет ей равным и в личной жизни, по крайней мере так кажется со стороны: следователь замужем, ее идеальный муж – успешный адвокат. Но так ли счастливы супруги на самом деле?

Андрей Ильин (Илья Носков)

Новый оперативник отдела, которым руководит Спасская. У брутального, рискового майора Ильина — полоса невезения. Совсем недавно он был главой семьи, а теперь одинокий «воскресный папа» любимого сынишки.

В добавок к личным неурядицам, приходится исполнять приказы женщины-начальницы! Это «правильному менту» стерпеть особенно трудно!

Олег Спасский (Роман Маякин)

А это муж Анны Спасской. А еще он адвокат крупной строительной компании с очень приличной зарплатой и карьерными возможностями.

Спасский отлично зарабатывает, окружает любимую женщину комфортом и романтикой, мечтает о ребенке. Кажется идеальным мужем, в семье которого нет никаких проблем. Но это только кажется…

Инесса Аркадьевна (Лариса Удовиченко)

Инесса Аркадьевна — врач-терапевт санатория, — тонкая натура. Именно от нее унаследовали независимый характер и нетерпимость к фальши обе ее внучки — Анна и Кира Спасские. Бабушка всегда готова поддержать своих девочек. Но самой Инессе до сих пор не дает покоя ее первая любовь — бывший капитан Григорич.

Мария Сугробова (Ольга Чудакова)

Криминалист Маша Сугробова — женщина с перчиком! Не прощает хамства и пренебрежения! В своем деле Мария — четкая отличница. Очень требовательна к мужчинам и, может, поэтому до сих пор не замужем. Впрочем, это ее не расстраивает. У Маши всегда есть крутые лайфхаки, которыми она охотно делится со своей подругой Анной Спасской.

Владимир Халин (Владимир Шевельков)

Полковник Халин — опытный профессионал. Не допускает давления на своих подчиненных и верит в принцип, что следователь подчиняется только закону. Полностью доверяет следователю Спасской — и в работе, и в дружбе. У полковника крепкая семья, не так давно он обзавелся внучкой. Статус молодого деда ему к лицу!

Арсений Каплин (Игорь Огурцов)

Лейтенант Каплин хочет быть волевым, решительным, смелым оперативником. Как в кино. Но под строгим контролем Анны Спасской он теряется, как маменькин сынок! Зато боевой майор Ильин вдохновляет Сеню Каплина на подвиги. Мальчик-лейтенант оказался между двух огней. Но Каплин твердо решает избавиться от имиджа «недотепы».

Кира (Татьяна Струженкова )

Младшая сестра Анны Спасской, стюардесса Кира. Авантюристка и любительница приключений.

Девушка то и дело попадает в сложные ситуации, а вытаскивать ее приходится бабушке Инессе, сестре-следователю, зятю-адвокату.

Кира обладает фамильной проницательностью и цепким взглядом — именно она первой уловила странности в поведении близкого родственника, адвоката Олега Спасского.

Петр Григорьевич (Михаил Жигалов)

Петр Григорьевич Комаров (Григорич) — бывший капитан. В юности, уйдя в море, потерял свою первую любовь. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал» — могла бы спеть ему девчонка-соседка с красивым именем Инесса, которую Григорич не мог забыть всю свою жизнь. Морской волк, неуживчивый и грубоватый, не хочет признать, что сам виноват в своем одиночестве.

А вы уже посмотрели сериал? Делитесь впечатлениями!