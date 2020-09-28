Закулисье сериала «Спасская»: погони, перестрелки и любовь на фоне морских пейзажей

На телеканале «Россия 1» стартует новый многосерийный фильм «Спасская», который показывает все стороны трудоголизма и опровергает стереотипы о блондинках. Главная героиня картины Анна Спасская – эффектная и умная золотоволосая девушка, которая работает следователем уголовного розыска в Сочи.

О чем сериал

Она способна разобраться в хитросплетениях любого дела и вывести преступника на чистую воду. При этом у Спасской все хорошо не только в карьере, но и в личной жизни. Она замужем за успешным адвокатом Олегом, у которого на самом деле есть свои скелеты в шкафу.

Однажды в отдел, где работает Анна Спасская, присылают нового оперативника Андрея Ильина, который из-за своей чрезмерной нелюбви к дисциплине и любовью к риску вносит некоторую сумятицу в жизнь команды следователей. Поначалу Андрей лишь раздражает перфекционистку Анну, но постепенно становится ее полноценным партнером и другом…

Еще одним ключевым героем сериала стал город Сочи с его чарующими морскими видами, ярко-красными закатами, звездным небом и флером романтики. И все погони и перестрелки также совершаются на фоне Сочинских пейзажей.

Илья Носков: «Мы обсуждали серьезные проблемы, а рядом плескались волны»

По словам исполнителя роли Андрея Ильина Ильи Носкова, киношные расследования велись на борту пассажирского корабля, на берегу моря, в горах и на горнолыжной базе. Все эти локации были задействованы в сериале «Спасская».

«Хочу рассказать об одном классном объекте. Речь идет о летнем кафе на веранде, в здании полиции на берегу моря. Мы обсуждали серьезные вещи, а рядом плескались волны на закате, что создавало особую романтичную атмосферу», — отметил Илья Носков.

Сам Илья, по собственным словам, играет настоящего трудоголика – человека, который настолько увлечен своим делом, что забывает обо всем на свете: о семье, об обществе, о прочих делах. На этом фоне он переживает развод с женой и переезд в другой город. Герой становится злым, нервным, и это настроение переносит на работу.

«Мой персонаж – это волк, который, беря след, уже не упускает его. Это дает высокий эмоциональный градус, которому нужно постоянно соответствовать в кадре, — поясняет Илья Носков. – Но вообще, на таких, как Андрей Ильин, держится вся страна».

Владимир Шевельков: «Спасская» — это сериал о неидеальных людях

Сам Владимир тоже снялся в одной из ролей. И Teleprogramma.pro начала свою беседу с Владимиром Шевельковым именно с этого вопроса, насколько трудно сниматься в собственном фильме.

«Пройдя в жизни определенный путь, я подумал, что пора бы вернуться и в актерство. Но с этим есть определенные сложности. Сниматься у себя в кино – это отвратительно: довольно трудно и не всегда хватает мозгов. Это ведь две разные профессии. Не просто разные, а совсем разные», — признается Владимир Шевельков.

— Вы сами являетесь известным актером и прекрасно понимаете артистическую братию. Но все же: приходилось ли повышать голос на артистов?

— Нет, как раз наоборот. Приходилось помогать, потому что у актеров большая нагрузка. Поэтому все время приходится настраиваться. И кажется, что я делаю это неплохо.

— С какими главными сложностями пришлось столкнуться?

— На съемках возникало много трудностей, поскольку график был действительно очень плотный и ставились большие задачи. Все встало на какой-то жесткий поток, с которым пытаешься совладать. Стараешься делать искусство там, где им трудно заниматься.

Самое главное ЧП состоит в том, что все происходит быстро и плотно. И юмор ситуации таков, что мы сняли сериал, хотя раньше за это же время могли снять два полнометражных фильма. А мы же сделали 16 серий.

Поэтому, с одной стороны, за такой подход критикуют, а с другой, мы так научились работать. И, несмотря на жесткий график и другие условия жизни, мы неплохо отработали, несмотря ни на что.

— Трудно ли снимать сериал при таких быстрых сроках?

— Если говорить о кино как об одном из искусств, то, конечно, трудно. А если задумываться о некой технологии, то жизнь заставляет нас работать быстро. На самом деле все вопросы к зрителю – ни к хозяевам, ни к режиссерам, ни ко всем остальным. Пусть судит зритель: улучшился наш кинематограф за последнее время или нет? Это как в магазине – лучше товар или нет, вкуснее стало или нет.

— А хорошо ли то, что увеличились темпы производства?

— Есть вещи, которые хочется пересматривать, а есть – которые нет. Как сказала Марина Цветаева: «Читатели газет, глотатели пустот». Сейчас появились Tik Tok и Instagram. Хорошо, что люди тупеют, правда? Раньше кино создавалось для того, чтобы подумать. Но не обязательно о плохом. Сейчас же современное кино – это то, где плохо. А раньше кино было там, где хорошо. Вот в чем проблема. Конечно, кино про хорошее делать намного сложнее, чем кино про плохое. Короче говоря, «Глотатели пустот».

— А, на ваш взгляд, ваш фильм захочется пересматривать?

— «Спасская» — это некий стандартный сериал про обычных людей. Ни про героев, ни про тех, кто спит и видит, как бы кого-нибудь поймать. А про тех, у которых болит, заедает, портится, киснет, но параллельно они что-то при этом делают, занимаются своим любимым делом. Но это все достаточно расслабленно и позитивно и не перегружается ненужной суетой.

И главное – что эти люди не идеальны. Я всегда говорю, что когда мы будем снимать кино про трактористов, шахтеров и обычных людей, тогда что-то и изменится. А пока снимаем про силовиков всех видов: милиционеров, бизнесменов, начальников и т.д.

Однажды я ездил в Китай с лекциями о кинематографе, и китайцы задавались вопросом, куда делось великое русское гуманитарное кино. Я им ответил, что оно осталось в другой стране. Но мы все же стараемся что-то сделать.

Смотрите сериал «Спасская» на канале «Россия 1» с 28 сентября в 21:20.