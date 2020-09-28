«Гадалка-2»: гибель героя Пореченкова и неожиданный поворот в судьбе экстрасенса Некрасовой

С 28 сентября на Первом канале начинается долгожданное продолжение мистического детектива о необычном тандеме гадалки-экстрасенса Люси Некрасовой (Екатерина Олькина) и майора полиции Алексея Потапова (Михаил Пореченков).

Премьерный сезон «Гадалки» вышел зимой 2019 года и имел большой успех. Медлить со съемками второго сезона не стали, спустя год актеры рассказывали, что успели сыграть во второй части проекта.

Не дремали и сценаристы: перерыв между первым и вторым сезоном отсутствует, зритель не потеряет логическую цепочку. Последняя сцена первого сезона продолжается в начале второго.

В отличие от первой части, где расследование одного происшествия длилось по две серии, во второй будут работать оперативнее: по преступлению на серию. То есть зрителя ждет 16 увлекательных историй, которые будут связаны одной любовной линией – отношениями Люси и Потапова.

Необычный тандем

Майор готов сделать «гадалке» предложение, но ее посещает страшное видение: Алексей погибает от пули снайпера прямо на их свадьбе. И теперь только в Люсиных силах изменить их общее будущее и предотвратить гибель любимого.

Отношения Люси и майора Потапова так и останутся основной загадкой картины. Чтобы любимый жил, девушка решит растоптать свое счастье, но обмануть опытного оперативника не так просто.

«Главное во втором сезоне – это человеческие отношения. Отношения мужчины и женщины, взаимосвязь с новым человеком, внутренние истории героев. Мы возвращаемся в этом смысле к старому, хорошему кинематографу, который говорит, что все-таки мы – люди!», — отмечает плюсы Михаил Пореченков.

Конкуренция Люку Бессону

Еще один приятный сюрприз, который ждет зрителей – это появление нового героя. В райотделе, где служит майор Потапов, меняется руководитель. Теперь занимать кресло начальника УВД будет полковник Кораблев, которого сыграет Марат Башаров.

Кстати, актер сам придумал историю своего героя, его образ и смешные детали.

«Мой Кораблев – персонаж непростой, можно сказать, с двойным дном, карьерист. Я долго думал, с кем его можно сравнить, на кого он похож… И вспомнился один из героев французского фильма «Такси» Люка Бессона. Там был начальник всех округов полиции – настоящий индюк, который всегда прав и во всем должен быть первым. Мой Кораблев очень на него похож», — раскрывает профессиональные секреты Марат Башаров.

Исполнительница главной роли Екатерина Олькина (Люся) соглашается, что Башаров смог сделать Кораблева таким, какой он должен быть. Он не только придумал яркий персонаж, но и отлично вписался в коллектив, перетянув часть одеяла с Михаила Пореченкова на себя.

«Если раньше за юмор на съемочной площадке отвечал Михаил Пореченков, то сейчас их двое! Атмосфера съемок была невероятная, нескончаемый фейерверк шуток, анекдотов, и у нас была двойная доза юмора», — рассказывает Екатерина Олькина.

Что касается самой съемочной площадки, то работали сразу в нескольких локациях. Перемещались по Москве и Подмосковью, бродили по паркам, «топили в речке и поднимали на поверхность машину с «трупом», поджигали специально выстроенные декорации заброшенного детского лагеря и даже копали могилы».

А еще в новом сезоне актеры часто цитирует Пушкина, Ремарка и Хемингуэя, но не забывают и про крылатые выражения от героев наших дней. Например, в обиход вошло выражение, появившееся после посадки самолета в кукурузном поле.

Четвероногий актер

Есть в кадре и четвероногие актеры – это пес Цезарь, который служит верой и правдой Потапову. Собака не уступала в мастерстве звездной команде: не подражала Пореченкову, не тушевалась в присутствии Дианы Арбениной (да-да, она тоже снималась в «Гадалке -2» и играла подозреваемую) и не заискивала перед Маратом Башаровым.

И хотя Цезарь пока не очень опытный актер, со своей драматической нагрузкой он справился на отлично. Даже сумел дополнить написанный сценарий неожиданной выходкой.

«Снималась романтическая сцена, Люся с Потаповым должны были идти навстречу друг другу. В этот момент Цезарь идет рядом. Наверное, задумался и не заметил, что дорога дальше заканчивается и начинается пруд, пес продолжает идти и падает в воду. Кстати, в кадре этот момент выглядит, как будто Цезарь совершенно намеренно нырнул поплавать», — говорит Екатерина Олькина.

С 28 сентября в 21:30 новые серии сериала «Гадалка» на Первом канале.