«Патриотический подход к ужасу»: в Сети появился трейлер нового сериала от ТНТ

Телеканал ТНТ продолжает знакомить зрителей с разными киножанрами. На этот раз выбор пал на стиль фолк-хоррор. Режиссер Игорь Твердохлебов снял мистическую историю: проект «Территория» об опасном путешествии по Пермскому краю. Трейлер кинокартины уже доступен к просмотру.

В главной роли — Андрей Мерзликин. Актер обрел популярность благодаря картинам «Бумер»и «Брестская крепость». А вот его коллега — Глеб Калюжный — пока менее известен. Впрочем, поклонники телеканала ТНТ могли видеть его в сериале «Улица». Там он сыграл подростка, пишущего рэп. Примечательно, что в реальной жизни Глеб тоже пишет треки в хип-хоп-стиле.

«Сериал «Территория» — это попытка внести российский миф в мировую библиотеку страхов. На полке стоят истории про зомби, вампиров, культ вуду, троллей. Мы предлагаем побояться своего, родного, у нас абсолютно патриотический подход к ужасу», — рассказал продюсер сериала Антон Щукин.

Отметим, что история нового сериала основана на легендах и суевериях Пермского края. Атмосфера проекта «Территория» напомнит зрителям южную готику в духе «Твин Пикса» или «Озарка», только про уральские просторы. Создатели сериала впервые на российском телевидении решили поработать с мифологией народов Урала и превратить ее в интересное повествование с культурным кодом.