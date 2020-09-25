«Любовь против судьбы» заменит «Великолепный век»: интересные факты о сериале, первые фото

С 26 сентября по выходным в 19.00 на телеканале Dомашний – премьера нового турецкого сериала «Любовь против судьбы». Новый проект придет на смену хита «Великолепный век» и подхватит пальму первенства в эфире.

Teleprogramma.pro собрала самые главные факты, которые нужно знать о фильме.

1. «Любовь против судьбы» — сериал турецкого производства. В первом сезоне – 71 серия. В центре сюжета – история богатого турецкого бизнесмена Кахрамана (Озджан Дениз) которому жена не может родить ребенка.

Чтобы обрести счастье родительства, супругам приходится прибегнуть услугам суррогатной матери. Но решение приводит к роковым последствиям и для них, и для девушки из бедной семьи, которая соглашается выносить их ребенка…

2. Оригинальное название картины: «День, когда написана моя судьба». Производителем является компания O3 Productions, которая выпустила в том числе сериалы «Невеста из Стамбула», «Королева ночи», «Моя родина это ты», «Мехмед – завоеватель мира».

Студия принадлежит крупнейшей медиа-группе Ближнего Востока и Северной Африки, вещающей в 19 странах мира.

3. Сериал снимали сразу три режиссера: Улаш Инач, Садуллах Шентюрк и Хакан Инан. Улаш Инач – обладатель турецкой кинопремии «Золотой апельсин», которую получил за дебют «Производное».

Садуллах Шентюрк работал на нашумевшем криминальном проекте «Долина волков». Хакан Инан известен как режиссер команды сериала «В чем вина Фатмагюль» и знакомого зрителям канала проекта «Курт Сеит и Александра».

4. Существуют три зарубежных адаптации сериала. Мексиканская и аргентинская версии носят название «Купленная женщина», российский сериал по похожему сценарию «Ради любви я все смогу» снят в 2015 году.

5. «Любовь против судьбы» уже показали в Болгарии, Сербии, Литве, Эстонии, Украине, Индонезии, Перу, Чили (всего в 15 странах).

6. Суррогатное материнство в Турции запрещено законом, поэтому для проведения процедуры ЭКО героиня отправляется на Кипр. По турецкому законодательству, матерью ребенка является строго та женщина, которая его родила. Никакие тесты, документы либо другие доводы во внимание судом не принимаются.

7. У Бегюм Кутюк Яшароглу, сыгравшей бесплодную Дефне, в реальной жизни тоже пока нет детей. Актриса строит свою карьеру. У актрисы Хатидже Шендиль, снявшейся в роли суррогатной матери Элиф, есть сын Джан, которого она родила в 2017 году.

8. В сериале зрители Dомашнего могут увидеть знакомых актеров. Гюрбей Илери (Шехзаде Мехмет в «Великолепном веке») сыграл внука семьи Йорукханов Керема.

Также в проекте снимались еще две актрисы из «Великолепного века». Гонджагюль Сунар знакома публике по роли возлюбленной Сюмбюля-аги Джевхер, здесь ее можно увидеть в роли невестки Йорукханов Шюкран.

Элиф Таш, снявшаяся в роли Назлы, младшей сестры главной героини, в «Великолепном веке» сыграла служанку Рустема-паши Гюльбахар.

9. Многих актеров проекта зрители видели в других турецких сериалах на Dомашнем. Бегюм Кютюк Яшароглу (Дефне) сыграла подругу Кямрана Нериман в сериале «Королек – птичка певчая», там же в роли Гюльмисаль-калфы снималась Гюнеш Хайят (мать Элиф Султан-ханым).

В сериале «Тысяча и одна ночь» в роли отца Онура Бурхан-бея мы видели Метина Чекмеза (отец Кахрамана Зия-бей) и приглашенным актером Озхана Джарда, снявшегося в роли отца Керема.

10. В проекте много актеров, связанным с модельным бизнесом. Здесь снимаются три актрисы, начавших свою карьеру благодаря конкурсам красоты.

Хатидже Шендиль (Элиф) заняла 4-е место в соревновании за главную красавицу «Мисс Европа», после бронзы на «Мисс Турции». Айшенур Озкан (внучка Йорукханов Джанан) в 2013 году победила в конкурсе «Лучшая модель Турции».

Хайле Сойгази (мать Дефне) в 1972 году стала первой в конкурсе красоты «Король и королева кино», после чего участвовала в европейском соревновании. В юности манекенщиком был и Озхан Джарда (отец Керема).

11. Актриса Альмила Ада, сыгравшая младшую внучку Йорукханов Нехир, вместе с мамой некоторое время жила в России. С детства она занимается балетом и во время учебы в Лондоне прошла кастинг в фантастический блокбастер «Мстители: Эра Альтрона», где требовались девочки-балерины. Альмила сыграла героиню Скарлетт Йохансон в детстве.

12. Исполнитель главной мужской роли Озджан Дениз по национальности – курд. Родился 19 мая 1972 года в городе Анкаре. Первая слава к нему пришла не как к актеру, а как к певцу – он исполнял турецкую народную музыку, а также популярные песни. Выпустил 8 студийных альбомов не только в Турции, но и в ФРГ. Кроме того, является еще и режиссером.