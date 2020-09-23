«Беспринципные» по Цыпкину: вышел трейлер сериала со звездным актерским составом

23 сентября видеосервис «КиноПоиск HD» выпустил трейлер комедийного сериала «Беспринципные», снятого по рассказам Александра Цыпкина. Это серия неприличных историй, произошедших с жителями Патриарших прудов.

Зрителей ждут сатиричные новеллы о супругах и любовниках, друзьях и соперниках. Максим Виторган в этом сериале предстанет в образе хронического подкаблучника, пытающегося избавиться от гнета жены, сыгранной Ингеборгой Дапкунайте. Павел Табаков и Аглая Тарасова выступят в качестве петербургских эстетов, пытающихся вписаться в московскую тусовку. Николай Фоменко сыграл закомплексованного госслужащего, который связал себя узами брака со светской львицей. Юрий Колокольников и Надежда Михалкова разыграли неудачный роман пресыщенного жизнью архитектора и его молодой помощницы.

Но главным героем сериала стал паталогический лжец и изменщик Славик в исполнении Павла Деревянко. Его жену, святую по своему запасу терпения женщину, сыграла Оксана Акиньшина.

«Мне кажется, самое важное, что удалось создать актерам, — что в каждой паре между мужчиной и женщиной постоянно пробегает электричество. Я счастлив такому выбору артистов для экранизации: мне может позавидовать любой писатель», — говорит Александр Цыпкин.

Автор отметил, что сериал получился даже более веселым, чем его рассказы, в которых всегда присутствует грустная нота.

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Добавим, что за создание «Беспринципных» отвечала компания «Медиаслово». Съемки проходили летом-осенью этого года на Патриарших прудах. Картина состоит из 8 серий по 50 минут. Премьера состоится 15 октября на «КиноПоиске HD».