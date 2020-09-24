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На съемках сериала «Угрюм-река» творилась мистика: первые фото с площадки

Teleprogramma.pro показывает первые кадры проекта.

На съемках сериала «Угрюм-река» творилась мистика: первые фото с площадки
Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото: Первый канал

Появились первые кадры со съемок масштабного сериала «Угрюм-река» Юрия Мороза, который выйдет на Первом канале осенью. Продюсер многосерийного фильма Денис Евстигнеев считает, что это самый главный проект года. Съемки киноэпопеи действительно поражают своей масштабностью.

На съемках сериала «Угрюм-река»/фото:
На съемках сериала «Угрюм-река»/фото: Первый канал

Кажется, что на реализацию проекта были брошены не только силы съемочной группы, но и высшие силы. Известно, что киношники даже прибегали к помощи шаманов.

В основу сценария сериала лег одноименный роман Вячеслава Шишкова. Действие сериала происходит в конце XIX– начале XX века.

Александр Балуев и Александр Горбатов. Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото:
Александр Балуев и Александр Горбатов. Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото: Первый канал

Сериал «Угрюм-река»: краткое содержание

По сюжету отец и сын Петр и Прохор Громовы влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву. Но чтобы победить соперника, Петр отправляет сына пройти доселе непроходимую Угрюм-реку. Из опасного путешествия Прохор возвращается совершенно другим человеком, испытавшим на себе власть золота.

Александр Горбатов и Юлия Пересильд. Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото:
Александр Горбатов и Юлия Пересильд. Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото: Первый канал

Фильм снимался сразу в нескольких местах: в Москве и Подмосковье, на Урале, в Минске, в Кинешме, в Суздали. В каждом из этих городов были построены свои декорации. За восемь месяцев съемочного периода киногруппа приняла участие в семи экспедициях.

Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото:
Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото: Первый канал

Интересные случаи, произошедшие на съемках

Самые тяжелые из них связаны с тем, что лодки, на которых сплавляются по реке герои, приходилось доставлять в самые труднопроходимые места. Кстати, эти эпизоды снимались на реке Исеть, на Урале.

В экспедициях принимали участие не только киношники, но и… мумия шаманки Синильги, которую группа возила с собой. Ей даже дали шутливое прозвище – наша бабулька.

И не только мумию, а еще и гроб к ней в придачу. Юрий Мороз рассказал, что группа очень боялась его потерять.

Кстати, по сюжету сериала гроб стоял на четырех столбах. Так тунгусы хоронили своих соплеменников для того, чтобы к телу не могли подступить животные.

Александр Горбатов и Евгения Манджиева. Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото:
Александр Горбатов и Евгений Манджиева. Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото: Первый канал

Вообще, образ Синильги играет в сериале одну из ключевых ролей. Это дух шаманки — мифический персонаж, к которому Прохор Громов обращается и в моменты своих побед, и в часы своих поражений. Прохор верит, что Синильга, чье имя в переводе означает «снег», поможет ему в поисках золота.

По словам режиссера Юрия Мороза, Синильга символизирует природу и появляется в воде, в лесу. Одна из самых мистических сцен – это встреча Прохора в доме, где таинственная шаманка прядет веретено. Мороз отметил, что веретено – это символ времени, нить судьбы.

Александр Горбатов и Юлия Пересильд. Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото:
Александр Горбатов и Юлия Пересильд. Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото: Первый канал

Мистика вообще сопровождала киношников на протяжении всего съемочного периода. Так, при создании костюмов тунгусов, которые, кстати, шились вручную, художники-постановщики обратились за благословением к шаману. Тот работы оценил и сказал, что на самом деле они пахнут шаманом.

Всего же специально для съемок было создано около сотни костюмов. Художник-постановщик ленты Лариса Лебедева пояснила, что в нарядах героев можно найти отсылки к картинам художников-передвижников. А в костюмах Прохора Громова обнаружить китайские мотивы.

Кстати, больше всего локаций закреплено именно за Громовым-младшим.

Александр Горбатов. Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото:
Александр Горбатов. Кадр из сериала «Угрюм-река»/фото: Первый канал

По сюжету киноленты Прохора то и дело можно увидеть то в его резиденции, то на заводе, то на лесопилке, то в бараке для рабочих. Все эти объекты снимались в разных местах: имение – в Подмосковье, завод – на Урале, а бараки – в Минске. Причем, автомобиль, на котором передвигался герой, тоже путешествовал из города в город.

Отдельно надо сказать и о башне Прохора Громова, которую создал не без помощи компьютерной графики художник Александр Максимович. Тогда как сцены внутри снимались в павильоне.

Александр Балуев и Софья Эрнст. На съемках сериала «Угрюм-река»/фото:
Александр Балуев и Софья Эрнст. На съемках сериала «Угрюм-река»/фото: Первый канал

И, конечно, главное достоинство этого сериала – это актерский состав. Так, в фильме снялись Александр Балуев, Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Софья Эрнст, Александр Яценко, Юрий Чурсин и многие другие звездные актеры.

Зрители с нетерпением ждут выхода сериала на экраны. Уже этой осенью. О дате выхода мы расскажем дополнительно!

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Сериал «Угрюм-река»съемкиЮрий Мороз