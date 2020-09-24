На съемках сериала «Угрюм-река» творилась мистика: первые фото с площадки

Появились первые кадры со съемок масштабного сериала «Угрюм-река» Юрия Мороза, который выйдет на Первом канале осенью. Продюсер многосерийного фильма Денис Евстигнеев считает, что это самый главный проект года. Съемки киноэпопеи действительно поражают своей масштабностью.

Кажется, что на реализацию проекта были брошены не только силы съемочной группы, но и высшие силы. Известно, что киношники даже прибегали к помощи шаманов.

В основу сценария сериала лег одноименный роман Вячеслава Шишкова. Действие сериала происходит в конце XIX– начале XX века.

Сериал «Угрюм-река»: краткое содержание

По сюжету отец и сын Петр и Прохор Громовы влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву. Но чтобы победить соперника, Петр отправляет сына пройти доселе непроходимую Угрюм-реку. Из опасного путешествия Прохор возвращается совершенно другим человеком, испытавшим на себе власть золота.

Фильм снимался сразу в нескольких местах: в Москве и Подмосковье, на Урале, в Минске, в Кинешме, в Суздали. В каждом из этих городов были построены свои декорации. За восемь месяцев съемочного периода киногруппа приняла участие в семи экспедициях.

Интересные случаи, произошедшие на съемках

Самые тяжелые из них связаны с тем, что лодки, на которых сплавляются по реке герои, приходилось доставлять в самые труднопроходимые места. Кстати, эти эпизоды снимались на реке Исеть, на Урале.

В экспедициях принимали участие не только киношники, но и… мумия шаманки Синильги, которую группа возила с собой. Ей даже дали шутливое прозвище – наша бабулька.

И не только мумию, а еще и гроб к ней в придачу. Юрий Мороз рассказал, что группа очень боялась его потерять.

Кстати, по сюжету сериала гроб стоял на четырех столбах. Так тунгусы хоронили своих соплеменников для того, чтобы к телу не могли подступить животные.

Вообще, образ Синильги играет в сериале одну из ключевых ролей. Это дух шаманки — мифический персонаж, к которому Прохор Громов обращается и в моменты своих побед, и в часы своих поражений. Прохор верит, что Синильга, чье имя в переводе означает «снег», поможет ему в поисках золота.

По словам режиссера Юрия Мороза, Синильга символизирует природу и появляется в воде, в лесу. Одна из самых мистических сцен – это встреча Прохора в доме, где таинственная шаманка прядет веретено. Мороз отметил, что веретено – это символ времени, нить судьбы.

Мистика вообще сопровождала киношников на протяжении всего съемочного периода. Так, при создании костюмов тунгусов, которые, кстати, шились вручную, художники-постановщики обратились за благословением к шаману. Тот работы оценил и сказал, что на самом деле они пахнут шаманом.

Всего же специально для съемок было создано около сотни костюмов. Художник-постановщик ленты Лариса Лебедева пояснила, что в нарядах героев можно найти отсылки к картинам художников-передвижников. А в костюмах Прохора Громова обнаружить китайские мотивы.

Кстати, больше всего локаций закреплено именно за Громовым-младшим.

По сюжету киноленты Прохора то и дело можно увидеть то в его резиденции, то на заводе, то на лесопилке, то в бараке для рабочих. Все эти объекты снимались в разных местах: имение – в Подмосковье, завод – на Урале, а бараки – в Минске. Причем, автомобиль, на котором передвигался герой, тоже путешествовал из города в город.

Отдельно надо сказать и о башне Прохора Громова, которую создал не без помощи компьютерной графики художник Александр Максимович. Тогда как сцены внутри снимались в павильоне.

И, конечно, главное достоинство этого сериала – это актерский состав. Так, в фильме снялись Александр Балуев, Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Софья Эрнст, Александр Яценко, Юрий Чурсин и многие другие звездные актеры.

Зрители с нетерпением ждут выхода сериала на экраны. Уже этой осенью. О дате выхода мы расскажем дополнительно!