Знай наших: российский сериал «Секта» будет транслировать британский канал

25 сентября российский сериал «Секта» (производство канала ТНТ и потокового сервиса Premier) станет доступен на видеплатформе британского канала Channel 4. Иностранная компания купила отечественную картину для трансляции среди английских пользователей.

Продюсер канала Вальтера Юззолино, отобравший сериал в категорию лучших неанглоязычных лент, отметил, что он давно присматривался к российским релизам, но именно психологический триллер «Секта» сумел зацепить его своим оригинальным сюжетом, который, что важно, остается понятным любой аудитории, независимо от географической привязки. Выбор продюсера поддержали и критики ведущих британских газет.

Продюсер «Секты» Антон Щукин считает, что снимать сериалы на русском языке и показывать их западной аудитории в первозданном виде — это чудо. Однако он же уверен, что в будущем данная тенденция продолжится.

Добавим, что «Секта» — это психологическая драма, состоящая из восьми эпизодов со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским в главных ролях. Она стала первый российским сериалом, который купил для своего потокового сервиса британский Channel 4. Отечественный зритель может посмотреть ленту на видеоплатформе Premier.