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«Красивая и умная»: Карина Андоленко исполнит главную роль в новом детективном сериале

Многосерийный фильм «Спасская» выйдет на телеканале «Россия 1».

«Красивая и умная»: Карина Андоленко исполнит главную роль в новом детективном сериале
Карина Андоленко в главной роли сериала «Спасская». Фото: Россия 1

Актриса Карина Андоленко сыграет роль детектива в многосерийной кинокартине режиссера Владимира Шевелькова «Спасская». Премьера сериала ожидается 28 сентября, сообщает телеканал «Россия 1».

Фильм повествует о следователе уголовного розыска из Сочи, блондинке с острым умом и сильным характером. Роль Анны Спасской досталась 33-летней Карине Андоленко. Актриса называет свою героиню «азартной и фанатичной по отношению к своей профессии».

«Анна Спасская — крутой следователь, красивая и умная, но она — не идеальная женщина, хоть и выглядит идеальной. В ней есть тайна. А разгадывать женские тайны — это увлекает ничуть не меньше, чем распутывать сложные дела», — высказался о персонаже режиссер сериала.

По словам Шевелькова, лента расскажет не только о профессиональной, но и личной стороне жизни российского следователя.

«Наш фильм о талантливых, увлеченных людях, посвятивших себя любимой работе. Следствие, безусловно, творческий процесс: надо же додуматься, построить логику, понять, как выхватывать улики, как их оценивать, как складывать. В этом все искусство сыщика!», — добавил заслуженный деятель искусства.

Фильм  «Спасская»
Лента расскажет не только о профессиональной, но и личной стороне жизни российского следователя.  Фото: пресс-служба

Помимо Андоленко, в актерском составе кинокартины Илья Носков. Его герой — майор Андрей Ильин. Сам Носков назвал своего героя «правильным ментом». По сценарию Андрей Ильин становится надежным партнером Спасской, но это происходит не сразу.

Фильм  «Спасская»
Премьера детектива «Спасская» ожидается на канале «России 1». Фото: пресс-служба

Также зрители смогут увидеть в многосерийном фильме Алику Смехову, Михаила Жигалова, Ольгу Чудакову, Игоря Огурцова и других актеров российского кино.

Фильм «Спасская» будет выходить по будням на канале «Россия 1» в 21:20.

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