«Красивая и умная»: Карина Андоленко исполнит главную роль в новом детективном сериале

Актриса Карина Андоленко сыграет роль детектива в многосерийной кинокартине режиссера Владимира Шевелькова «Спасская». Премьера сериала ожидается 28 сентября, сообщает телеканал «Россия 1».

Фильм повествует о следователе уголовного розыска из Сочи, блондинке с острым умом и сильным характером. Роль Анны Спасской досталась 33-летней Карине Андоленко. Актриса называет свою героиню «азартной и фанатичной по отношению к своей профессии».

«Анна Спасская — крутой следователь, красивая и умная, но она — не идеальная женщина, хоть и выглядит идеальной. В ней есть тайна. А разгадывать женские тайны — это увлекает ничуть не меньше, чем распутывать сложные дела», — высказался о персонаже режиссер сериала.

По словам Шевелькова, лента расскажет не только о профессиональной, но и личной стороне жизни российского следователя.

«Наш фильм о талантливых, увлеченных людях, посвятивших себя любимой работе. Следствие, безусловно, творческий процесс: надо же додуматься, построить логику, понять, как выхватывать улики, как их оценивать, как складывать. В этом все искусство сыщика!», — добавил заслуженный деятель искусства.

Помимо Андоленко, в актерском составе кинокартины Илья Носков. Его герой — майор Андрей Ильин. Сам Носков назвал своего героя «правильным ментом». По сценарию Андрей Ильин становится надежным партнером Спасской, но это происходит не сразу.

Также зрители смогут увидеть в многосерийном фильме Алику Смехову, Михаила Жигалова, Ольгу Чудакову, Игоря Огурцова и других актеров российского кино.

Фильм «Спасская» будет выходить по будням на канале «Россия 1» в 21:20.