Семейное счастье — иллюзия: вышел трейлер сериала от Marvel «Ванда/Вижен»

20 сентября студия Marvel выпустила трейлер сериала «Ванда/Вижен», который, как ранее сообщала Teleprogramma.pro, может стать единственным релизом супергеройской киновселенной в 2020 году. Картина расскажет о необычной влюбленной паре «Мстителей» — Алой Ведьме Ванде Максимофф и андроида Вижена. Между фильмами «Противостояние» и «Война бесконечности» эти двое решили вести тихую семейную жизнь, но что-то в этой пригородной идиллии явно пошло не так.

Этот сериал обещает быть крайне не похожим на все, что ранее выпускала студия Marvel. В трейлере нет ни эпичных драк, ни злодеев, пытающихся захватить мир. Жанр картины явно будет далек от боевика. На экране видна то пародия на классические семейные сериалы, то откровенный сюрреализм. Главные герои то нянчат детей, то переодеваются в свои костюмы из комиксов.

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Мистика и неправдоподобность того, что происходит с двумя самыми сильными защитниками Земли, намекает на способности Алой Ведьмы изменять пространство. Marvel уже отмечала, что в этой картине будет создан задел на развитие мультивселенной. Это значит, что зрителям на экране откроются параллельные миры из которых могут появиться новые супергерои и суперзлодеи.

Напомним, что сериал должен выйти в декабре 2020 года на видеосервисе Disney+.