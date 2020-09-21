«Эмми» на удаленке: какие американские сериалы признаны лучшими в 2020 году

Больше всего наград у проектов HBO и Netflix.

В ночь на 21 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения американской телевизионной премии «Эмми». Из-за коронавируса в зале кинотеатра были только ведущий мероприятия Джимми Киммел и съемочная группа. В креслах же вместо звезд сидели картонные фигуры. Сами же артисты и шоумены находились дома и смотрели видео-трансляцию, что не помещало им нарядиться, как на красную ковровую дорожку, и одновременно выложить снимки в Instagram, будто они действительно вместе на одной вечеринке.

Итак, какие телепроекты в эту ночь удаленно наградили золотыми статуэтками:

Лучший драматический сериал — «Наследники» (отдельно наградили режиссера и сценаристов этой картины);

лучший комедийный сериал — «Шиттс Крик» (так же были награждены сценаристы и режиссер);

лучший мини-сериал — «Хранители» (и здесь сценаристы тоже были отмечены отдельной статуэткой);

лучший телефильм — «Безупречный»;

лучший актер в драматическом сериале — Джереми Стронг в «Наследниках»;

лучшая актриса в драматическом сериале — Зендея в «Эйфории» (она, кстати, стала самой молодой лауреаткой в этой номинации);

лучший актер в комедийном сериале — Юджин Леви в «Шиттс Крик»;

лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара в «Шиттс Крик» (лучшие актеры второго плана в комедии тоже были из этого сериала);

лучший актер в мини-сериале или телефильме — Марк Руффало в «Я знаю, что это правда»;

лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Реджина Кинг в «Хранителях».

Стоит отметить, что больше всего статуэток досталось проектам студии HBO, а список победителей очень похож на результаты недавней премии Американской ассоциации телевизионных критиков.