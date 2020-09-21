«Анастасия. Давным-давно»: американцы поглумились над расстрелом Николая II, сняв про это комедию

Пользователей Сети возмутила новая американская комедия «Анастасия. Давным-давно» Блейка Харриса. Многие обвинили создателей картины в очередном глумлении над российской историей. В Твиттере уже появились призывы обратиться в Министерство культуры с просьбой запретить показ ленты в России.

Анастасия, попавшая в Америку 80-х

В фильме рассказывается о дочери Николая второго, которой единственной из царской семьи чудом удается избежать гибели. При помощи магического портала она оказывается в США 1988 года. В Америке княжна Романова обретает новую подругу по имени Меган. Вместе они посещают магазины, пьют Кока-Колу и питаются фастфудом. При этом за Анастасией охотится инфернальный Распутин, который, видимо, тоже попал в будущее.

Больше всего пользователи Twitter возмутились тем фактом, что трагический сюжет из истории царской семьи был обыгран в среднестатистической подростковой комедии. И причем обыгран весьма неумело.

Интересно, что первым на защиту княжны Анастасии встал американский сценарист Райан Бойд, написавший кратко: «Какого черта?»

В Интернете прозвучало мнение, что снимать комедию о дочери Николая второго в подобном ключе — это все равно что делать ситком о трагедии 11 сентября. Подобное поведение просто недопустимо.

Неудивительно, что в Сети запустили хэштег «Руки прочь от Анастасии» (#HandsOffAnastasia) и «Руки прочь от российской истории» (#HandsOffRussianHistory), который набирает все большую популярность.

Что пишут в Сети

Твиттер просто переполнен гневными сообщениями.

«Ой, давно меня так не бомбило)) Уже не обращаю внимания, что русские в американских фильмах/сериалах – бандиты или алкаши, но так надругаться над трагичной гибелью императорской семьи, над расстрелом ребенка?! Горите в аду», — пишет пользователь MF. «А актриса при этом больше похожа на Марию. Ну хорошо хоть не чернокожая», — рассуждает пользователь под ником Котоферма «Зачем? Кому такое пришло в голову? Недопустимое надругательство над трагической судьбой императорской фамилии и русской историей. Стыдно должно быть. Хотя о чем я? Стыдно может быть только сознательным», — задает вопрос пользователь Maxaler Axion. «Обычно не участвую в каких бы то ни было «войнах», но в этот раз сложно остаться в стороне, так как это, во-первых, тотальное неуважение и высмеивание истории, а во-вторых — те самые двойные стандарты касательно культурной апроприации», — комментирует Мява. «Когда я смотрел трейлер новой «Анастасии», не сразу понял, кого играет Брендон Рут. А потом как понял! Это получается, что царь Николай — теперь злой бывший Супермен? Вы бы хотя бы бороду налепили», — пишет Денис Комикссистер «Думаю, что про фильм и Анастасию уже было достаточно сказано, но хочу добавить, что если фильм был снят и вышел в прокат, то значит он теоретически удовлетворяет некий запрос. И это значит, что американцы на самом деле совсем не так уж толерантны, и что Banknote with dollar sign им дороже уважения», — сообщает Floppytelex

Двойные стандарты

А самую большую волну гнева вызвал эпизод, когда Анастасия ест спагетти руками. Причем понятно, что княжна отличалась изысканными манерами и ни за что бы не позволила себе подобное неряшество. Известно, что Анастасия знала иностранные языки, увлекалась живописью, шила, вязала, играла на гитаре. И получается, что ее представили как невежду. Впрочем, комично выглядит не только княжна Романова…

Часть пользователей обсмеяла костюм Николая второго в этом фильме – так, гримеры нацепили на него серый блейзер, опоясанный голубой лентой.

Ну это мелочи по сравнению с тем, что киношный образ царя далек от оригинала. Так, Николай второй в американской комедии предстает перед зрителями без традиционной бороды и усов.

Отдельного упоминания достоин Григорий Распутин, танцующий брейк-дэнс в одном из торговых центров. Также зрители посетовали на то, что образ Распутина представлен слишком стереотипно.

Прежде всего создателей фильма раскритиковали за двойные стандарты в культурной апроприации (использование в произведении элементов другой культуры). Мол, с одной стороны, американцы призывают к толерантности и уважении к чужой культуре, а с другой – позволяют себе неуважительно относиться к российской истории. Но, как говорится, это не впервой.