Хрустальные ванны, Карл! Какими дорогими подарками звезды балуют своих детей
Видео
Первые кадры со съемок дог-шоу «Лучший пес»: видеообзор
Видео

Первые кадры четвертого сезона сериала «Балабол»

Премьера сериала - 21 сентября на канале НТВ.

Первые кадры четвертого сезона сериала «Балабол»
Кадр из сериала «Балабол». Фото: НТВ

В понедельник, 21 сентября, на телеканале НТВ стартует четвертый сезон сериала «Балабол». Это комедийный детектив, главный герой которого – опер из провинции Саня Балабин (Константин Юшкевич).

В фильме также играют Инга Оболдина, Вадим Андреев, Ирина Низина, Мария Пирогова, Иван Шляга и Иван Агапов.

«Ко мне на улице подходят люди и благодарят за сериал, — признается актер Константин Юшкевич. – Мне и самому нравится мой персонаж – он ко всему относится с юмором. Мы с ним похожи».

Кадр из сериала «Балабол». Фото
Кадр из сериала «Балабол». Фото: НТВ

А актер Вадим Андреев рассказал нам, что в новом сезоне нас будут ждать новые интересные повороты. И мы увидим также новых героев.

Вы же понимаете, что у актеров контракты, и они не могут нам рассказывать подробности до выхода фильма. И мы не будем спойлерить.

Поэтому ловите первые кадры сериала и ждите выхода первой серии на НТВ.

Кадр из сериала «Балабол». Фото
Кадр из сериала «Балабол». Фото: НТВ
Кадр из сериала «Балабол». Фото
Кадр из сериала «Балабол». Фото: НТВ
Кадр из сериала «Балабол». Фото
Кадр из сериала «Балабол». Фото: НТВ

Тэги

Вадим АндреевИнга ОболдинаКонстантин ЮшкевичСериал "Балабол"