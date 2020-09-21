Первые кадры четвертого сезона сериала «Балабол»

В понедельник, 21 сентября, на телеканале НТВ стартует четвертый сезон сериала «Балабол». Это комедийный детектив, главный герой которого – опер из провинции Саня Балабин (Константин Юшкевич).

В фильме также играют Инга Оболдина, Вадим Андреев, Ирина Низина, Мария Пирогова, Иван Шляга и Иван Агапов.

«Ко мне на улице подходят люди и благодарят за сериал, — признается актер Константин Юшкевич. – Мне и самому нравится мой персонаж – он ко всему относится с юмором. Мы с ним похожи».

А актер Вадим Андреев рассказал нам, что в новом сезоне нас будут ждать новые интересные повороты. И мы увидим также новых героев.

Вы же понимаете, что у актеров контракты, и они не могут нам рассказывать подробности до выхода фильма. И мы не будем спойлерить.

Поэтому ловите первые кадры сериала и ждите выхода первой серии на НТВ.