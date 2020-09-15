Сериал HBO «Хранители» признан американскими телевизионными критиками лучшим в 2020 году

14 сентября Американская ассоциация телевизионных критиков огласила победителей своей ежегодной премии TCA Awards. Из-за пандемии церемония награждения прошла в онлайн-формате.

В этом году триумфатором премии стал сериал HBO «Хранители». Он взял титул «Сериал года» и еще три награды. Выдающимся драматическим сериалом были признаны «Наследники», а комедийным — «Шиттс Крик». Как лучших актеров, критики отметили в драме — Реджину Кинг («Хранители»), в комедии — Кэтрин О’Хару («Шиттс Крик»).

Были номинированы, но не отмечены наградами такие западные картины, как «Миссис Америка», «Корона», «Лучше звоните Солу», «Поза», «Эйфория», «Белая ворона», «Великая» и другие.

Напомним, действие сериала «Хранители» происходит во вселенной одноименных комиксов 1987 года (по ним еще был снят полнометражный супергеройский фильм с тем же названием), только в наши дни. В одном из американских городов происходит сериях преступлений на расовой почве, и местные полицейские вынуждены работать в масках, чтобы обезопасить свои семьи. Этим стражи порядка приблизились к костюмированным супергероям, против существования которых некогда бастовали.