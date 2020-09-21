Закулисье сериала «Суррогатная мать»: как киношники снимали сцены в реальной поликлинике

На телеканале «Dомашний» проходят съемки четырехсерийной мелодрамы «Суррогатная мать», главные роли в которой исполняют актеры Владимир Жеребцов и Анастасия Панина. Артисты, являющиеся мужем и женой, играют супругов и по сюжету этой картины.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке проекта и увидела, как складываются отношения в этой творческой паре на самом деле.

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К съемкам сериала привлекали гинекологов

Сериал рассказывает о молодой женщине по имени Елизавета, у которой есть все для полного счастья – любящий муж, интересная работа, верные подруги. Не хватает только одного – ребенка. Ради мечты стать матерью Лиза готова на все. И когда женщина понимает, что врачи не могут ей помочь, она решается обратиться за помощью к суррогатной матери…

По данным Европейского центра суррогатного материнства, ежегодно в России, как минимум, 22,5 тысячи младенцев рождается от суррогатных матерей. Поэтому тема, затронутая в сериале, — очень актуальна, уверена продюсер проекта, главный продюсер компании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Как рассказывает Наталия, сценаристов киноленты консультировали гинекологи, репродуктологи и прочие специалисты. Также создатели фильма встречались с женщинами, которые пользовались услугами суррогатных матерей.

На самом деле это очень болезненная тема, о которой не принято говорить вслух. По словам Наталии Клибановой, колоссальное психологическое давление в этой ситуации испытывают не только женщины, но и мужчины.

«Люди ходят в больницы, а вокруг них рушатся судьбы»

Интересно, что съемки проходят в настоящей больнице. Специально для киношников был выделен отдельный кабинет, где снимается сцена посещения парой врача-репродуктолога. Здесь же по сюжету главный герой набрасывается на медика с кулаками.

А буквально на этом же этаже можно увидеть мамочек с детьми, которые понимают, что не только пришли за помощью к специалистам, но и стали случайными свидетелями создания кино.

«Вокруг нас кипит жизнь. И это нормально, — поясняет Анастасия Панина. — Как говорил Чехов: «Люди сидят и пьют чай, а вокруг них рушатся судьбы».

Сама актриса играет женщину, которой кажется, что ее судьба действительно может разрушиться из-за невозможности иметь детей. Но жизнь порой преподносит нам сюрпризы.

По словам Анастасии Паниной, ей очень импонирует тема фильма о сохранении семейных ценностей, о борьбе героини за право быть матерью. Но все испытания, преподнесенные судьбой, Елизавета, конечно, проходит с достоинством.

«Чтобы понять свою героиню, я читала разные форумы, где рассказывается о том, как ведут себя женщины в подобных ситуациях. Что они чувствуют, какие у них происходят психологические подвижки. Но вообще, я тоже женщина, и мне было несложно погрузить себя в такие обстоятельства», — поясняет Анастасия Панина.

Как «плести кружева» вместе с мужем

Кстати, Анастасии было несложно находить общий язык и со своим партнером по сцене – законным супругом Владимиром Жеребцовым. Панина призналась, что ей очень нравится работать с мужем.

«Мы с ним называем это «плести кружева», когда ты в кадре можешь делать очень классные вещи, — поясняет Анастасия. – Мы настолько хорошо знаем и понимаем друг друга, что можем работать на полутонах. И пока еще не надоели друг другу. Пандемию мы тоже провели вместе. Скоро в театре сыграем совместный спектакль. И это здорово на самом деле».

Впрочем, не всегда работа в кадре была комфортной, но, как известно, искусство требует жертв. В одной из самых драматичных сцен под дождем героиня понимает, что ее мечта иметь ребенка рассыпалась, как карточный домик. На съемках этого эпизода Анастасии пришлось находиться под дождевой установкой на протяжении двух часов. Но она, так же, как и Елизавета, мужественно прошла все испытания.

Несмотря на то что сериал полон драматических перипетий, на съемочной площадке находилось и место для юмора. По словам исполнителя роли Максима Владимира Жеребцова, самой веселой сценой стала сцена, когда герои танцуют до упаду на вечеринке. В этот момент актерам удалось хоть немного расслабиться.

Кстати, Владимир играет мужчину, который прожил в браке 10 лет, но в определенный момент понял, что перестал понимать свою жену.

«Проблемы, которые мы поднимаем в своем сериале, — понятны. Но мне кажется, что многие семьи их скрывают, — поясняет Владимир Жеребцов. – И когда пары будут смотреть нашу картину, они будут узнавать и себя. Чаще такие ситуации заканчиваются скандалом или неразрешением. Но мы, возможно, покажем зрителям выход из этого сложного положения». больше по теме Телеканал «Домашний» закончил съемки сериала «Любовь по контракту» Всего было снято четыре серии мелодрамы.

Екатерина Чуйкова: «С накладным животом я почувствовала себя центром Вселенной»

Интересно, что суррогатную мать играет актриса Екатерина Чуйкова, не имеющая опыт материнства. Но у нее есть свое собственное представление об этом сакральном для каждой женщины опыте.

«С накладным животом я почувствовала себя центром Вселенной, — признается актриса. – Ты ощущаешь себя огромным человеком, тебя буквально распирает. Это просто невероятно».

Актриса признается, что буквально притянула эту роль к себе. Ведь за несколько месяцев до начала проб она начала активно интересоваться чувствами и ощущениями беременной женщины.

К тому же все сценарии, которые обычно присылают Катерине, читает ее мама. И когда мама актрисы познакомилась со сценарием картины, женщина ни секунды не сомневалась, что ее дочь должна принять участие в этом проекте.

По словам Екатерины Чуйковой, она сразу поняла и прочувствовала свою героиню.

Трамвай «Желание»

Исполнительница роли подруги Лизы – Надежды Евгения Ахременко – уверена, что ее героиня – это мечта любой актрисы. На первый взгляд, она олицетворяет собой силу, уверенность, иронию. А еще у Нади прекрасный муж и дети, но при этом у женщины свои скелеты в шкафу…

Интересно, что актриса Евгения Ахременко получила предложение о роли, когда находилась в гипсе. И надо сказать, ей удалось быстро восстановиться специально к началу съемок.

В сериале задействовано много съемочных объектов: дома, квартиры, больницы, офисы, парки, набережные и даже храм. Интересно, что сцены в квартире снимаются в частном доме. По словам продюсера Наталии Клибановой, одной из самых красивых сцен станет эпизод, когда одна из главных героинь едет на ночном трамвае и размышляет о своей жизни и неосуществленных мечтах.

Но при этом зритель понимает, что все у нее будет хорошо. А значит, как сказал бы Пушкин, над вымыслом слезами обливаться не стоит. Но как же мы любим поплакать над мелодрамами!