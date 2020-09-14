Рваные раны и горящий дом: звезда сериала «На твоей стороне» Дана Абызова о закулисье проекта

С 14 сентября на телеканале «Dомашний» — премьера 24-серийной криминальной мелодрамы «На твоей стороне». Успешная женщина-врач Настя случайно становится свидетельницей убийства, и глава преступного клана отдает приказ своему племяннику Максу устранить ненужную свидетельницу.

Однако вместо этого Макс предлагает девушке стать его женой, чтобы спасти ее жизнь… Исполнительница главной роли Дана Абызова дала эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro, где рассказала о закулисье проекта.

— Ваша героиня — врач, нейрохирург. Что было для вас самым сложным по медицинской части?

— Самым сложным для меня была сцена зашивания раны — она выглядела весьма натурально. На живое тело накладывается пластический грим: искусственные слой кожи и кровь. Конечно, ты вставляешь иглу в силиконовую подкладку, но при этом возникает ощущение, что ты зашиваешь рану на живом человеке. Это было немного жутко, конечно. (Смеется.)

— Вам помогали консультанты?

— Да, на съемочной площадке нас курировали профессиональные хирург и нейрохирург. Они показывали мне, как держать хирургическую иглу, как вставлять нитку в иголку, как зашивать, какие инструменты используются на операции и так далее. Корректировали мои действия, чтобы все выглядело достоверно.

— В одной из сцен ваша героиня спускается из окна по веревке. Страшно ли было выполнять этот трюк?

— Я спускалась с третьего этажа не по веревке, а по связанным простыням. На меня надели специальный страховочный трос, который завернули в простыню, чтобы его не было видно, а каскадер придерживал этот трос с другой стороны. Это было абсолютно безопасно, я вообще могла бы не держаться руками, меня бы и так спустили вниз. (Улыбается.)

— А еще что сложного приходилось делать?

— Сложнее всего было, когда снимали сцену горящего дома. Внутри дома по-настоящему горели деревянные доски, чтобы были настоящий огонь и дым. Приходилось всем этим дышать. Это была одна из самых сложных сцен — мы весь день провели в чаду, хорошенько прокоптились. (Смеется.)

Еще я не очень люблю сниматься в сценах с «посадкой». Дело в том, что когда снимают перестрелку — рядом героями по траектории их движения в определенных точках на земле спрятаны «бомбочки». Когда актеры проходят или пробегают рядом с ними, они взрываются, издают громкий хлопок и визуально напоминают выстрел. Я всегда жутко боюсь этих «посадок», хоть они и не могут принести вреда, но все же это самое сложное для меня в съемках с погонями, бандитами и пистолетами.

— Где снимали сериал, какие-то локации запомнились особенно?

— Снимали в Киеве. Из локаций запомнилась, наверное, тюрьма — настоящий «строгач». Я, кстати, провела в ней 3 месяца своей жизни, снимаясь в другом проекте. Так что я там каждый уголок знаю: где столовая, где особо опасные преступники сидят, какой распорядок дня, где карцер находится, где комнаты свиданий…

Я там буквально в каждом углу снималась. (Смеется.) И когда мы снова приехали в эту тюрьму, я была уже как своя: знала, как контроль проходить, куда идти. Не могу сказать, что вернуться туда было приятно, но странное ощущение узнавания — как домой вернулась.

— По сюжету ваша героиня Настя влюбляется в бандита Максима, который должен был ее убить. Как такое возможно?

— У наших героев было несколько разговоров по душам, когда они оба сидели дико уставшие, выжатые до предела, когда нет сил прятаться за масками. Разговаривали о своих жизнях, мировоззрениях и так далее. Помимо всего пережитого вместе, эти моменты так же сближали их.

За всеми разборками и перестрелками есть две человеческие темы, которые вплетаются в экшн, люди начинают друг друга сначала ценить и уважать. А потом любить.