«Грозный», Безруков, таинственный вирус: канал «Россия 1» представил новые сериалы 2020 года

Канал «Россия 1» представил новые сериалы, которыми будет радовать зрителей в наступившем телесезоне. Премьеры очень разные по своему содержанию, но их объединяет могучая сила любви, которая преодолевает любые преграды.

Эпическая драма «Грозный» расскажет об одном из самых неоднозначных и противоречивых правителей в истории нашей страны. На этот раз роль Ивана Васильевича сыграли два актера: Сергей Маковецкий и Александр Яценко.

Зрителей ждет и новый детективный сериал «Спасская». Главная героиня — следователь уголовного розыска Сочи Анна Спасская, которая своим острым умом разрушает стереотип о блондинках. Женщине по плечу любые криминальные загадки, однако даже ее может сломить удар со стороны личной жизни. В главных ролях: Карина Андоленко, Илья Носков, Лариса Удовиченко.

Также зрители увидят экранизацию романа-бестселлера Захара Прилепина «Обитель». Сериал расскажет о Соловецком лагере особого назначения и любви заключенного в исполнении Евгения Ткачука и чекистки, сыгранной Александрой Ребенок. Масштаб драмы можно оценить заранее, если знать, что мужа главной героини и по совместительству начальника Соловков сыграл Сергей Безруков.

Для тех, кому не хватает остросюжетности, канал предложит авантюрный сериал «Теория вероятности» с Максимом Матвеевым и Артемом Ткаченко. Главный герой, благодаря своей способности просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед, сумел выстроить опасный игорный бизнес, но вдруг получил удар в спину от старого друга. А игра ошибок не прощает…

Новый сериал о любви «Зови меня мамой» с Анной Старшенбаум основан на реальных событиях. Главная героиня, спасаясь от раскулачивания, убежала в Москву. Ей приходится в одиночку выживать в трудное время, прятаться от врагов и плакать по ночам из-за предательства мужа. Но тут у нее на руках оказываются двое сирот, которым девушка заменяет им погибшую мать. Втроем жить радостней, но скрываться от преследования становится труднее.

Сериал «Теорема Пифагора» расскажет о супругах, что выстроили своей семейный быт по линеечке. Расписанную по минутам идиллию нарушает провинциальная девушка, которая переворачивает жизнь четы с ног на голову. Героям придется научиться жить по новым законам, далеким от строгой математики. В ролях: Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова.

Еще одна непростая семейная история ждет зрителей в картине «Небеса подождут» с Александрой Урсуляк, Александром Робаком, Павлом Трубинером, Анатолием Котом и Вадимом Андреевым. Главная героиня счастлива в браке с известным бизнесменом, но вдруг его убивает конкурент. В жизни пораженной горем женщины появляется новый мужчина, однако почему-то он ведет себя точно так же, как ее погибший супруг.

Хотите более легкого зрелища? Ждите премьеры комедийной мелодрамы «За счастьем» с Анной Ардовой, Марусей Климовой, Анной Хилькевич и Ниной Усатовой. Это незамысловатая история о трех женщинах, которые стали жертвами брачных аферистов.

Актуальную в период пандемии тему поднимет сериал «Закрытый сезон». По сюжету в курортном городке начинают один за другим погибать здоровые люди. Отправленному на расследование инцидента московскому эпидемиологу предстоит узнать, откуда пошла неизвестная зараза, но на пути у него становится местный полулегальный бизнесмен. В ролях: Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков, Максим Битюков, Нелли Уварова.

Добавим, что на канале «Россия 1» выйдут новые сезоны уже признанных многосерийных хитов:

— 8-й сезон медицинской драмы «Склифосовский»,

— 20-й сезон «Тайн следствия»,

— новые серии картины про дипломатов «Оптимисты»,

— остросюжетный детектив «Преступление-2».