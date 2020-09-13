Девушки-сталкеры: в Японии выйдет аниме по мотивам «Пикника не обочине» братьев Стругацких

По мотивам фантастической повести братьев Стругацких «Пикник не обочине» (той самой, что легла в основу фильма Тарковского «Сталкер» и компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.) в Японии сняли аниме. 11 сентября в Сети появился трейлер сериала на японском языке. Согласно нему, премьера картины состоится в январе 2021 года.

Известно, что сюжет расскажет о двух студентках Сорао и Торико, которые исследуют некое Потусторонье — параллельный мир с призраками и аномалиями. Девушки сильно рискуют жизнью, но у обеих есть причина идти на ту сторону. Заявлено, что один из жанров данной картины — юри, то есть, в повествовании возможен романтический интерес между главными героинями.

На самом деле, сериал снят не по Стругацким, а по японской книге Ura Sekai Pikunikku («Пикник на той стороне») Иори Миядзавы, которая вышла в 2017 году. Однако автор подтвердил, что его произведение основано на творении российских писателей-фантастов. Правда, он обогатил его японскими городскими легендами о привидениях. И вот, как это часто бывает в стране восходящего солнца, по повести нарисовали комикс, а по нему сняли аниме-сериал.

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Добавим, что японское аниме уже далеко не первый раз перерабатывает сюжет иностранного произведения так, чтобы главными героинями являлись миловидные девушки. Например, в популярном сериале «Судьба/Ночь схватки» один из главных персонажей является молодой женской версией короля Артура из британского эпоса.