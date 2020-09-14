Закулисье сериала «Тонкие материи»: как киношники перекрывали улицы в Москве и привлекали барыг

На Первом канале продолжается показ сериала «Тонкие материи», действие которого переносит зрителя в мир моды 60-х годов. По словам режиссера Анарио Мамедова, создатели картины хотели передать зрителю настроение того времени, когда страна переживала подъем экономики, расцвет космической сферы и верила в самые дерзкие мечты.

Анарио Мамедов: «Мода 60-х годов – это всего лишь антураж»

Мечтой стать знаменитым художником и покорить мир моды одержима и главная героиня сериала Татьяна. Но для начала она планирует поступить в текстильный институт. Правда, планам девушки не суждено реализоваться из-за трагической биографии ее отца. Но нет худа без добра.

Татьяна устраивается на работу в закрытую «Сотую секцию» знаменитого универмага «Столица», обслуживающую самых влиятельных представителей советского общества. И в этот же период встречает свою большую любовь – сына крупного партработника. Но на пути влюбленных, как это часто бывает, встает множество препятствий…

«У нас хорошая история. Пресытившийся парень – сын партработника, представитель «золотой молодежи» — со своей девушкой пытается противостоять системе, — говорит режиссер. — А система отторгает такие союзы и перемалывает их. Влюбленные испытывают жуткое давление с обеих сторон, но тем не менее, находят силы не потерять друг друга. А мода 60-х годов – это всего лишь антураж».

Тем не менее, этот антураж придает особый шарм киноистории, рассказанной Анарио Мамедовым.

Съемки сериала проходили в ГУМе и в доме Крупа на Китай-городе, в одном из переулков Маросейки. Это старый немецкий особняк, напоминающий интерьеры Главного универмага Москвы.

«В современном ГУМе не все сохранилось. А вот в этом особняке у нас была возможность сделать все так, как мы хотим. Окна, потолки, лепнина, двери – все очень похоже на ГУМ, поэтому в этом месте мы снимали основную сцену работающего ателье. А вообще «Сотая секция» находилась в ГУМе. И это общеизвестный факт. Она, конечно, выглядела не так красиво, но в нашем фильме киноэстетика и концепция сериала подразумевает немного приукрашенную реальность».

Как киношники привлекали к съемкам барыг

По словам Анарио Мамедова, со съемками в ГУМе связана одна забавная история.

«За 30 минут до открытия универмага нам нужно было снять сцену с участием барыг-спекулянтов, — говорит Анарио. — И тут в день съемок выясняется, что в самый решающий момент кого-то в не пропускает охрана. И в итоге пока всех пропустили, пока все нашли ту лестницу, на которой снимаем, мы успели сделать только один дубль. И тут из всех громкоговорителей включается музыка. Это начал работу ГУМ. И это означало то, что этот единственный дубль и войдет в итоговую версию».

Как киношники перекрывали улицу

По словам Анарио Мамедова, также большая сложность заключалась в том, чтобы на многолюдной улице успеть как можно быстрее снять ретро-автомобили. Ведь ради съемок сериала приходилось перекрывать уличное движение, чтобы в кадре оставались только «Волги», «Чайки» и прочие «старинные» машины.

«А я понимаю, что мы задерживаем людей, которым надо ехать по своим делам и слышу по рации: «Все, ребята, не могу. Дальше меня раздавят». И мы быстро снимаем проезд красивой машины и на этом все. Конечно, команда собралась замечательная. И мы шли на такие мучения потому что хотели добавить побольше красоты в кадре – эпохи и настроения. Чтобы в кино этого было максимально много», — признается режиссер.

Образ героини Анастасии – это обобщающий образ провинциалок

Много красоты в сериале было и благодаря исполнительнице главной роли Анастасии Талызиной, кстати, внучки знаменитой советской актрисы Валентины Талызиной. Она сыграла девушку, мечтающую стать художником-модельером, которая не боится никаких трудностей и готова покорять не только Москву, но и Париж.

«Образ героини Анастасии Талызиной – это такой обобщающий образ провинциалок того времени. В тот период большие города активно развивались. И у многих молодых людей появилась возможность получить образование и делать карьеру, — комментирует режиссер. — Это такой наш взлет во всех сферах – и в космосе, и в экономике, и в плане развития страны. Вместе с тем это образ новой жизни: закончилась Сталинская эпоха, началась Оттепель. И на ум приходят следующие ассоциации: надежды, молодежь, светлое будущее, колонии на Марсе, о которых все тогда говорили. И Анастасия олицетворяет собой нечто новое, доброе, что формировало представление о том векторе истории»

По словам Анарио Мамедова, Анастасия прошла большой кастинг и появилась на проекте буквально за два дня до съемок. Девушка очень волновалась, поскольку ее героиня не соответствовала типажу, прописанному в сценарии. Но когда режиссер познакомился с ней лично, все его сомнения отпали.

«Настя была настолько естественна и трогательна, с ней сразу было очень приятно общаться и работать. И стало понятно, что они сработаются в паре и с Костей Белошапкой. А зритель же полюбит такую героиню и будет сопереживать ей. Поэтому мы с продюсерами единодушно утвердили ее за два дня до съемочного процесса», — поясняет Анарио Мамедов.

По словам режиссера, Анастасию консультировал специалист по моде. Да и она сама проявляла большой интерес к этой теме.

Кстати, 90% нарядов, которые зритель увидит в кадре, шились специально для фильма. Создатели картины использовали разные ткани, один из которых – винил. В разработке коллекции, с которой работает главная героиня, принимала участие практически вся съемочная группа.

Анарио Мамедов: «Мы смотрели кинохронику и видели бесподобные прически»

«Люди того времени были достаточно смелые и авангардные. Видимо, они просто устали от консервации за годы правления Сталина. К тому же выросло новое молодое поколение, не боявшееся творческих экспериментов. Когда мы смотрели хронику, то видели бесподобные прически, костюмы, плакаты. И настолько все это свежо и смело. Мы постарались выбрать наиболее яркие костюмы. И зрителю будет казаться: да ладно, это что, кино? Но действительно, люди того времени ходили в такой одежде. Возможно, это богема, мир моды. Но это было очень круто, и это было у нас в стране».

Главным критиком Анарио Мамедова, который сможет рассказать, насколько режиссер уловил приметы той эпохи, является его мама. По словам режиссера, она внимательно следит за его творчеством и обсуждает увиденное с друзьями.

Кстати, впереди у женщины – новый повод для дискуссии.

Недавно Анарио Мамедов закончил съемки исторического сериала «Анна — медиум» с участием Александры Никифоровой и Дмитрия Фрида, действие которого происходит в 19 веке. А сейчас он проводит кастинг для сериала «Самогонщицы», который будет снят специально для Интернет-платформы.