Мария Порошина сыграет экстрасенса в новом сериале

В начале сентября российская кинокомпания Star Media приступила к съемкам остросюжетного детективного сериала «Медиум». Эта картина станет отечественной адаптацией одноименного американского шоу 2005 года с Патрисией Аркетт , которое в свое время было отмечено «Золотым глобусом», «Эмми», «Сатурном» и другими премиями.

В российской версии главную героиню сыграет Мария Порошина. Ее персонаж — заботливая мать и любящая жена, наделенная сверхъестественными способностями. Она обладает невероятной эмпатией и не может бросить людей в беде. Но тут ее помощи начинают просить духи и призраки, которых женщина почему-то от природы умеет слышать. В этой непростой ситуации верным помощником героини становится любящий муж, который по совместительству является ученым. Мужчину сыграет актер Павел Трубинер.

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Как сообщает кинокомпания, съемки пройдут на «Ленфильме» в Санкт-Петербурге до конца текущего года. Площадками проекта выступят также Историко-технический музей СПбПУ и Музей истории Кронштадта, также большой блок работы пройдет на территории киностудии «Ленфильм». Готовый сериал покажет телеканал «Россия 1».