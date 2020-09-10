Евгений Кулик снимает комедию про сантехников, возомнивших себя криминальными гениями

Актер и режиссер Евгений Кулик вместе с компанией «МТС Медиа» приступили к съемкам криминальной трагикомедии «Два». Создатели сообщают, что героями сериала станут двое сантехников, постоянно испытывающих проблемы с деньгами. В каждой серии закадычные друзья будут ввязываться в криминальные авантюры, но постоянно терпеть фиаско. Кстати, жена одного из них работает в полиции и тем самым снабжает мужа полезной информацией.

Известно, что еще несколько месяцев назад Кулик снял скетч про этих героев и выложил его на своем YouTube-канале. Видео набрало более 1,5 миллиона просмотров, и теперь настало время снять по нему полноценный сериал.

«Многие зрители узнают в наших героях своих друзей, соседей, знакомых, а кто-то и себя. Обещаю, что будет качественно и по-новому!» — говорит автор шоу.

Добавим, что сериал будет снят в формате горизонтального видео, но со встроенными вертикальными фрагментами, которые удобно смотреть на смартфоне. Продолжительность эпизодов — около 10 минут. Готовую картину покажут в 2021 году в онлайн-кинотеатре «МТС ТВ».

Напомним, что Евгений Кулик снимался в таких картинах, как «Остров», «Я худею», «Толя-робот» и «Одноклассницы». Одного из сантехников сыграет он сам, а роль второго досталась участнику шоу «Comedy Баттл» Алексею Кривене.