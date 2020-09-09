«Народная любовь – палка о двух концах»: Добронравов стал заложником своей роли в «Сватах»

Актер Федор Добронравов заявил, что для него все роли в кино родные. Он одинаково любит своих героев, к примеру, и в сериале «Ликвидация», и в «Сватах».

«Что касается народной любви, то это такая палка о двух концах. Из-за нее многие большие артисты оставались артистами одной роли. Взять хотя бы Вячеслава Тихонова с его Штирлицем, или совершенно гениального русского актера Бориса Бабочкина, оставшегося в народной памяти только Чапаевым».

Федор Добронравов

При этом актер подчеркнул, что он не собирается сетовать и жаловаться. Он верит, что самые интересные роли у него еще впереди. Он не собирается в ближайшие годы сдавать свои позиции в отечественном кинематографе, сообщает журнал «Нация».

Напомним, что в сериале «Сваты» Федор Добронравов сыграл главного героя – Ивана Будько. Он буквально влюбил в себя многих россиян этой ролью. Сейчас все с нетерпением ждут выхода седьмой части «Сватов». Она станет, как ранее говорили режиссеры, последней.