«Тайна Марии»: историю успешного архитектора покажет телеканал «Россия 1»

Роковую тайну успешный архитектор Мария скрывает за семейными интригами и зловещими жизненными обстоятельствами. Зрителям телеканала «Россия» ее историю покажут уже скоро, премьера состоится 14 сентября. Главные роли в сериале исполнили Мария Куликова, Валерий Николаев, Павел Баршак, Анна Кошмал, Владислав Никитюк.

В первых сериях сценаристы отправят зрителей в 90-е годы, где будущий архитектор Мария встретит свою любовь, но вскоре разлучится с возлюбленным. Молодой человек попадет в тюрьму из-за проблем с местной мафией и вскоре оттолкнет девушку, решив не портить ей судьбу. Мария уедет из родного города в Москву, встретит другого мужчину и родит ему ребенка. Но и здесь счастье отвернется от нее. Молодой человек уже был семейным.

По словам исполнительницы главной роли Марии Куликовой, не сопереживать этой истории просто невозможно. Трагедия женщины, потерявшей ребенка, не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Сериал «Тайна Марии» — в эфире телеканала «Россия» с 14 сентября.