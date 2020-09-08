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«Тайна Марии»: историю успешного архитектора покажет телеканал «Россия 1»

Премьера сериала состоится 14 сентября.

«Тайна Марии»: историю успешного архитектора покажет телеканал «Россия 1»
Мария Куликова. Фото: телеканал "Россия"

Роковую тайну успешный архитектор Мария скрывает за семейными интригами и зловещими жизненными обстоятельствами. Зрителям телеканала «Россия» ее историю покажут уже скоро, премьера состоится 14 сентября. Главные роли в сериале исполнили Мария Куликова, Валерий Николаев, Павел Баршак, Анна Кошмал, Владислав Никитюк.

В первых сериях сценаристы отправят зрителей в 90-е годы, где будущий архитектор Мария встретит свою любовь, но вскоре разлучится с возлюбленным. Молодой человек попадет в тюрьму из-за проблем с местной мафией и вскоре оттолкнет девушку, решив не портить ей судьбу. Мария уедет из родного города в Москву, встретит другого мужчину и родит ему ребенка. Но и здесь счастье отвернется от нее. Молодой человек уже был семейным.

Валерий Николаев и Мария Куликова
Валерий Николаев и Мария Куликова. Фото: телеканал «Россия»

По словам исполнительницы главной роли Марии Куликовой, не сопереживать этой истории просто невозможно. Трагедия женщины, потерявшей ребенка, не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Сериал «Тайна Марии» — в эфире телеканала «Россия» с 14 сентября.

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