Звезды сериала «Фитнес» Леля Баранова и Алексей Демидов: о закулисье нового сезона, деньгах и лишнем весе

Актеры популярного сериала рассказали Teleprogramma.pro, что поменялось в их жизни за годы съемок комедии.

7 сентября на ТНТ стартует новый сезон сериала «Фитнес». Что нового произойдет в жизни полюбившихся героев? Почему ругался режиссер на съемках, и на что уходят заработанные деньги? Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказали актеры Леля Баранова и Алексей Демидов.

Что нового произойдет в четвертом сезоне «Фитнеса»?

По словам Лели, в этой части будет больше любви и эмоций.

«Было вложено очень много сил. Сезон получился про жизнь и моя любовная линия с Рафом — это что-то новенькое. Все получится очень насыщенно, круто поменяется. Одно могу сказать, совершенно точно, будет интересно», — признается девушка.

В жизни героя Алексея Баранова тоже перемены, его Леха то и дело встревает в разные переплеты, но виртуозно из них выкручивается.

«С ним каждый раз будет что-то случаться, но вдаваться в подробности не буду. Что про него можно сказать — парень необычный, ищет постоянно приключения на одно место. Причем находит их не специально, а потом выкручивается. А вот как, мы уже увидим совсем скоро», — рассказывает актер.

Увидев по телевизору героя, зритель невольно задается вопросом: насколько актер в личной жизни похож на своего персонажа? По мнению Лели Барановой, она со своей Мариной схожа почти наполовину.

«Думаю, мы похожи процентов на сорок. В большинстве моментов я бы поступала немного по-другому», — рассуждает актриса.

Смешные случаи на площадке – это отдельная история, за кадром остается много интересного, что недоступно зрителю.

Ребята признаются, что работа над проектом дается легко, все благодаря команде и атмосфере, которая царит на площадке.

За годы съемок они больше семья, чем коллеги по проекту.

«Я когда слышу такие вопросы — сразу начинаю что-то судорожно вспоминать. Это как, знаете, приходишь на пробы и пока сидишь в очереди — встречаешь знакомых, травишь анекдоты и весь такой веселый и озорной. Но потом заходишь в кабинет, тебя просят рассказать анекдот, и ты в этот момент забываешь абсолютно все», — говорит Алексей.

«Расстрел Дергачева»

Совсем-совсем ничего не вспоминается?

«Был один такой момент. Финал прошлого сезона. В одной из сцен все герои наезжают на персонажа Бори Дергачева и расстреливают его из пейнтбольных ружей. Сначала сняли, как мы это делаем со стороны, а затем нужно было сделать дубль глазами его героя. На месте Бори стоит камера, перед ней прозрачный щит из оргстекла. Нам дали команду и вместо того, чтобы стрелять рассеяно по всей площади стекла, мы все стали точно бить в район объектива и просто залепили своими пулями кадр. Режиссер кричал «Стоп!», но в азарте и шуме его никто не слышал. Не самый веселый эпизод для режиссера, но забавный для всех нас», — вспоминает молодой человек.

Съемки «Фитнеса» проходили в павильоне. Там декораторы возвели спортзал, который сразу и не отличить от реального. Почти все гири и штанги настоящие, бутафорские только те, которые актерам приходится поднимать в кадре.

Только спорт, только правильное питание

Кормили ребят-спортсменов тоже с учетом всех рекомендаций по правильному питанию. Роман Курцын (Олег), Татьяна Храмова (Полина) и Софья Зайка (Ася) питались пять раз в день, блюда с подсчитанным числом калорий, чтобы поддерживать форму.

«Все ребята-спортсмены на правильном питании. У них особый рацион и они пользуются услугами различных фирм, которые доставляют им все необходимые блюда. Я ел обычный обед вместе со всей группой. Единственное, просил по возможности что-нибудь рыбное и овощное. Решил, так сказать, дать организму некоторую разрядку», — признается Алексей Демидов.

Что касается тренировок и обязанности поддерживать себя в форме, то этот пункт был обязательно прописан только у актеров, играющих тренеров «Фитнеса».

Про лишний вес

Например, Леля Баранова успела немного поправиться за время съемок и вернуться в свой привычный вес.

«Во время съемок третьего и четвертого сезонов я не занималась в зале. Это прекрасно видно. Сначала я набрала 5 кг просто потому… что набрала. Любой человек может набрать вес. Ну, а потом я набирала вес для съемок проекта, который только выйдет в конце этого или начале следующего года. Подробно о своей новой работе я пока говорить не могу. Но обязательно обо всем расскажу позже. И как набирала, и что для этого использовала. Просто так совпало, что в это же время я снималась в сериале «Фитнес» на ТНТ»,- рассказывает девушка.

— Леля, а сейчас вы одна или у вас появилась вторая половинка?

«Предпочитаю держать свою личную жизнь в секрете, но скажу, что мое сердце занято».

На что актеры тратят гонорары

— На что тратите львиную долю своих гонораров? Сколько, в среднем, уходит на одежду, косметику, например.

«Да, я могу приобрести себе дорогую вещь, но это бывает нечасто. Я умею себя ограничивать. Больше уходит на жизнь, на какие-то ежедневные потребности. А так, я не хотела бы подробно говорить о том, на что я трачу, хочу, чтобы это осталось в секрете. Все-таки это моя личная жизнь».

«Фитнес», с 7 сентября в 18:00 на ТНТ