Netflix хочет видеть Джейсона Момоа в главной роли сериала-приквела «Ведьмака»

Отметим, что контракт с актером пока еще не заключен.

Похоже, что в сериале-приквеле «Ведьмака» от Netflix главную роль сыграет Джейсон Момоа (везет же франшизе на звезд «Лиги справедливости»). Слухи об этом в Сети гуляют уже несколько недель, но вот сайт Redanian Intelligence, собирающий информацию о сериала из надежных источников, подтвердил, что Netflix хочет видеть в заглавной роли именно звезду «Аквамена».

Напомним, что сериал-приквел «Происхождение крови» расскажет от том, каким был мир «Ведьмака» задолго до истории Геральта из Ривии. Согласно книгам Анджея Сапковского, магия и монстры появились в людских землях после некого события, называемого «сопряжением сфер». Проще говоря, два разных мира столкнулись и поделились друг с другом своими причудами. Новый проект Netflix расскажет о том, как это произошло. Большую роль в новом сериале будут играть эльфы, ну а Момоа уготована роль первого в истории ведьмака.

Запуском шоу займутся те же продюсеры и сценаристы, что работают над оригинальным «Ведьмаком» Netflix. Ждать его выхода следует не раньше 2022 года.

Отметим, что пока еще контракт с актером не заключен. Студия лишь хочет видеть его в главной роли, но что-то подсказывает, что здоровяк Джейсон ни за что не откажется от этой возможности. Брутальный герой, убивающий чудовищ мечом, — это вполне в его стиле.

больше по теме Генри Кавилл показал, как страдает во время перевоплощения в ведьмака Актер поделился кадром из гримерной на съемках второго сезона популярного шоу от Netflix.

Кстати, недавно на фоне упомянутых слухов один художник из Интернета нарисовал арт, изобразив Генри Кавилла и Джейсона Момоа в роли ведьмаков.