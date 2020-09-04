60-е возвращаются: сериал «Тонкие материи» выйдет на Первом канале

Действие сериала «Тонкие материи» разворачивается в столичном универмаге в 1962 году. Кинокартина раскрывает историю провинциальной девушки Татьяны, которая приехала покорять столицу. Однако трагическая биография ее отца не дает героине поступить в текстильный институт. Тогда Таня начинает работать в закрытой «Сотой секции» универмага «Столица», где обслуживают элиту советского общества. В этот момент и происходит завязка сюжета.

Над литературной основой фильма работали сценарист известных российских сериалов «Гоголь» и «Звоните ДиКаприо!» Алексей Караулов, а также Ольга Ларионова, Мария Микулина и Татьяна Беличенко.

Режиссером сериала стал Анарио Мамедов. По его словам, фильм полон «добра и любви, положительных эмоций», которых сейчас очень не хватает. Солидарна с ним и исполнительница главной роли Анастасия Талызина.

«Это история про моду, про красоту и про честность чувств. Про те самые тонкие материи», — рассказала актриса.

Продолжательница актерской династии Талызиных рассказала о своей влюбленности в 60-е годы. Она видит в этой эпохе «внутреннюю необходимость быть свободными, яркими, счастливыми». Такова и ее героиня Татьяна. Для Тани работа в «Сотой секции» — шанс осуществить мечту и стать знаменитым художником Парижа.

И все было бы хорошо, если бы Татьяна не влюбилась в Володю. Между молодыми людьми социальная пропасть. Вдобавок у Володи уже есть невеста.

«Мой Володя в поисках себя и пока не может определиться, кто же он,» — заявил Константин Белошапка.

Актер уверен, что проблемы героев сериала будут близки современной молодежи.

«Я не вижу кардинальной оторванности молодежи того времени от современной. Проблемы у молодых людей остались те же: поиск себя, места в жизни. Нет коренных отличий ни в самих вопросах, ни в их решениях», — отметил он.

Также в картине задействованы Мария Порошина, Софья Лебедева, Наталья Бергер, Артур Сопельник.

Напомним, что первый показ сериала «Тонкие материи» состоялся на Ивановском фестивале телесериалов «Пилот» в сентябре 2019 года.

Смотрите многосерийный фильм в эфире Первого канала 7 сентября в 21:30.