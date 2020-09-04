Гендиректор «СТС Медиа» Муругов рассказал, что будет с «Ворониными» после смерти Клюева

По словам медиаменеджера, не так давно шли важные переговоры с актерами по продлению контрактов.

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов заявил, что он вел переговоры с актерами о продолжении съемок сериала «Воронины», когда пришла весть о смерти одного из главных персонажей — Бориса Клюева. По его словам, планировалось снять еще как минимум два сезона. Впрочем, не исключено, что работа над проектом будет все-таки продолжена даже без Клюева. Что сейчас будет с популярным сериалом, не очень понятно. Создатели взяли небольшую паузу.

Как добавил Муругов, сегодня все актеры сериала не могут думать о делах, связанных с проектом. Они потрясены смертью Бориса Клюева. По его словам, все они стали семьей и случилась большая утрата, которую непросто будет пережить, сообщает Пятый канал.

«Поэтому, что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Сейчас главный вопрос — как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом». Вячеслав Муругов

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Напомним, что Борис Клюев сыграл в сериале «Воронины» пожилого старичка и главу семейства Николая Петровича. Он очень полюбился многими зрителям. Его игра в этом сериале никого не могла оставить равнодушным. За свою роль в 2011 году он был удостоен телевизионной награды — премии «Тэфи».