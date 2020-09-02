Показатель качества: Netflix купил и перевел на 12 языков российский сериал «Эпидемия»

Американский потоковый сервис Netflix купил для своей трансляции российский сериал «Эпидемия», снятый в 2018 году Павлом Костомаровым. Об этом 2 сентября на своей странице в Facebook сообщил сценарист проекта Роман Кантор.

«Многие говорили: «Ну это уже Нетфликс». Видимо, в «Нетфликсе» тоже так подумали. Поздравляю всю нашу команду!» — написал Кантор.

Роман добавил, что «Эпидемия» выйдет под логотипом Netflix originals и будет дублирована на 12 языков. На английском картина получила название To the lake («К озеру»).

Напомним, сериал был показан на отечественной онлайн-платформе Premier в 2019 году и получил множество хвалебных отзывов. Также есть его полнометражная версия «Эпидемия. Вонгозеро».

Картина основана на дебютном романе «Вонгозеро» российской писательницы Яны Вагнер, который также получил одобрение публики и был переведен на 12 языков. По сюжету, Москву «накрывает» смертельный вирус, в закрытом на карантине городе царит беззаконие.

На фоне катастрофы группа выживших пытается добраться до озера в Карелии, чтобы переждать эпидемию. Однако отношения между этими людьми нельзя назвать теплыми. На фоне пандемии коронавируса сериал впечатлил отечественных зрителей, и теперь у него появился шанс сделать то же самое с западной аудиторией.