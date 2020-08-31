Стебунов перенес сложную операцию на легком: закулисные страсти сериала «Давай найдем друг друга»

В понедельник, 31 августа, на ТК «Россия 1» премьера сериала «Давай найдем друг друга». Создатели многосерийного фильма рассказали Teleprogramma.pro о том, как проходили съемки детективной мелодрамы.

Главные роли в сериале «Давай найдем друг друга» исполнили Александра Никифорова, Иван Стебунов, Татьяна Лютаева, Артем Ткаченко и другие. Режиссер картины Дмитрий Черкасов говорит, что очень скрупулезно подбирал актерский состав, чтобы сложились все пазлы.

«Это ключевой момент, иногда даже с замечательными актерами может не сложиться ансамбль и каждый будет играть свое. В итоге все потухнет при рождении, ничего не родиться. Важно это предвидеть и попытаться создать именно ансамбль — свой, уникальный. Саша Никифорова, Рома Маякин, Татьяна Лютаева, Андрей Соколов, Сережа Жарков, Рома Полянский. Я могу перечислить всех своих актеров с искренним теплом. Многие из них стали для меня открытием. Надеюсь и зритель сможет ощутить это», — рассказал режиссер журналистам Teleprogramma.pro.

Зритель вернется обратно в лето

Теплая атмосфера царила на площадке еще и в буквальном смысле. Съемки проходили в Крыму, и эту локацию выбрали совсем не случайно.

«Нам нужен был юг, в центре истории — семейный винодельческий бизнес, южная фактура. И мы долго выбирали, в итоге остановились на крымских просторах, так как природа этого края уникальна, очень красива. А атмосфера — это то, что является определяющим в любом фильме. Наша история очень живописна, она дышит югом», — отметил режиссер сериала.

Кстати, съемки проходили в Севастополе – в родном городе Александры Никифоровой. Актриса рассказала Teleprogramma.pro, что этот проект запомнится ей по многим причинам.

«Знаете, произошла удивительная история. В один из дней наш съемочный караван стоял прямо напротив моей школы. Да, школы, в которой я училась. Я поймала себя на мысли: «Ой, а когда я училась, то даже не могла себе представить, что буду актрисой и сниматься в кино прямо напротив моей школы». Об этом я и мечтала. И, наверное, самое запоминающееся — это первый съемочный опыт моей дочки. У нас роль в этом проекте — одна на двоих. Она играла пятилетнюю Анну в тех сценах, где мы возвращаемся в детство нашей героини. Очень здорово наблюдать своего ребенка в работе, хотя, наверное, это все же игра. Я очень благодарна за этот опыт, и мы с Анечкой «плюнули» в вечность вместе (смеется)», — поделилась актриса.

Сложностей хватало

Наверное, ни одни съемки не проходят гладко, как по маслу. Создатели «Давай найдем друг друга» за время работы над проектом в этом убедились.

«Сложностей было достаточно, фильм большой, 16 серий, долгая интенсивная работа, — добавил режиссер Дмитрий Черкасов. — Болели актеры. Иван Стебунов, например, перенес сложную операцию на легком. Это случилось в середине съемок, мы ждали его, я очень волновался. Приходилось менять съемочные графики, что-то снимать с дублером. Но в итоге он снова влился в команду и прекрасно продолжил играть свою роль. Саша Никифорова переболела воспалением легких после съемок на холоде, была поздняя осень. Все это не могло не волновать. Сережа Чирков получил травму на пальце во время съемок драки с Сергеем Жарковым. Нелепая травма, ему дважды накладывали швы и, конечно, это было волнительно. Жизнь — это главное, что у нас есть. К тому же, вмешался коронавирус, но нам повезло. Мы закончили основной съемочной период буквально за месяц до начала пандемии. Пришлось сместить лишь один день досъемки в Москве, который был в итоге доснят 11 июля. Знаете, по ощущениям — это было как вернуться из долгого путешествия, увидеть своих единомышленников, снова начать жить нашим любимым делом».

Здесь нет положительных и отрицательных героев

В центре сюжета сериала — история о семье. Максим (Артем Ткаченко) приезжает в родной город, чтобы познакомить свою невесту Анну (Александра Никифорова) с родными. Чем оборачивается простое желание представить избранницу своим близким?

«Здесь нет полностью отрицательного или положительного героя, они все очень разные. Я думаю, что это очень жизненная история, которая будет интересна сама по себе. Здесь есть детектив, драма и много всего интересного», — рассказала актриса Александра Никифорова.

Ну, а мы увидим сериал и сделаем свои выводы.

Смотрите «Давай найдем друг друга» на «России 1» по будням в 21-20.