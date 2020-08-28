Гоша Куценко оказался фанатом сериала «Ольга»

Четвертый сезон популярного сериала «Ольга» стартует на ТНТ уже 31 августа. Похоже, его премьеру ждут не только телезрители, но и сами актеры. В их числе и Гоша Куценко, который появился в «Ольге» в предыдущем сезоне. Актер опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором спросил у толпы подростков, ждут ли они сериал. Конечно, последовал положительный и очень эмоциональный ответ.

«Передавайте привет Яне Трояновой», — обратился к ребятам Гоша Куценко.

Подписчики актера также написали, что с нетерпением ждут «Ольгу».

Народную популярность Яне Трояновой принесла именно «Ольга», первый сезон которой вышел еще в 2016 году. А на днях актриса рассказала, как едва не устроила трагедию на дороге.