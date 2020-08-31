«Можем послать друг друга на площадке»: звезда «Фитнеса» Софья Зайка о закулисье нового сезона

Актриса назвала себя транжирой, поделилась, на что не жалеет денег и как относится к зазвездившимся актером.

31 августа на телеканале ТНТ стартует четвертый сезон сериала «Фитнес». Накануне премьеры портал Teleprogramma.pro пообщался с главной героиней проекта Софьей Зайкой.

Актриса поделилась впечатлениями от съемок, затронула тему финансов и призналась, что ее отец предпочитает носить фамилию Заика, в ее же паспорте записано Зайка.

— Софья, что мы увидим в новом сезоне сериала «Фитнес»?

— Четвертый сезон непредсказуемый. Сценаристы так постарались, что у всех героев идут жизненные изменения. У моей героини самые глобальные перемены.

Ася Королева стала директором клуба и вернулась со стажировки из Лондона. Она активно вносит новые правила, делает все из добрых побуждений, но не всегда получается.

Ее личная жизнь на какое-то время притихнет, а потом взорвется, как вулкан. Она будет с ума сходить от «непоняток». На мой взгляд, сезон получился очень эмоциональный.

Если ссоры, то только семейные

— Расскажите о работе над проектом: за четыре сезона наверняка было много интересных моментов, которые остались за кадром.



— Таких моментов — тьма, некоторые даже случайно попали в кадр. Один из самых ярких, когда у нас был бокс и Света Камынина (Бэлла Ринатовна) случайно полноценно ударила меня. Этот момент взяли в сериал, чтобы все было по правде.

Удар в челюсть пришелся, синяка не было, но голова пару дней кружилась.

А в четвертом сезоне мы снимали на 25 этаже на крыше. Внезапно дождь, ливень, а я стою на краю. Мне подцепляли страховочные ремни, чтобы не упасть.

Ощущение, что немного кружится голова, все мокрое, скользкое вокруг. А потом, когда уже домой ехала, думаю: как вообще смогла? А во время мотора забываешь про страхи, они пропадают.

— А были ссоры и конфликтные ситуации?

— Конечно, как без этого? Мы все люди, все разные, эмоциональные. Если этого нет, то странно. Но у нас ссоры особые, семейные. Мы уже два года одним составом, мы семья. Даже общаемся вне «Фитнеса», ходим в кафе, в караоке.

А на площадке, да. Можем послать друг друга, а потом целоваться. И это не только про актеров, это про всю съемочную группу.

Лайфхак против Наполеона

— Чем кормили во время съемок?

— У Ромы Курцына, Тани Храмовой и у меня было специальное меню. Но обычно на площадке есть буфет и там всегда есть пирожные, вафельки, конфеты, чай-кофе. Группе привозят полноценое питание, горячее и компот. А нас троих по-другому: Ромке и Танюхе надо держать форму. Мне тоже, малейшие послабления в питании и все, Ася близится размерами к первому сезону.

У меня самая маленькая калорийность. Тане с Ромой нужно держать вес, а мне, наоборот, нельзя вширь идти.

— Ваш вес менялся от сезона к сезону. Как справлялись с задачей?

— В первом сезоне я была на 20 килограмм больше. Мне режиссер каждый день покупал мороженное, заставляли есть, чтобы вес держался. А когда стал известен сценарий второго сезона, мне было нужно сбросить 20 кг за три месяца, и я это сделала.

— Тогда наверняка знаете самый верный способ похудеть?

— Не люблю диеты. Для меня самое главное укладываться в калорийность, вести активные тренировки, ежедневные. Это и подтягивает, и дисциплинирует.

После двухчасового занятия в зале ты уже не будешь есть Наполеон и запивать газировкой. А еще спасают массажи. Но, в первую очередь, питание, стимул и мотивация.

— А где находится этот фитнес-клуб, в котором велись съемки?

— Это павильон. Но он так выстроен, что все максимально правдоподобно. Тренажеры, гири, штанги настоящие. Только парочка снарядов бутафория.

Бар тоже настоящий. Все максимально приближено к реальности. Я бы с радостью ходила в такой в жизни.

Если меня понесет — ставьте на место

— Встречали актеров, которые чувствуют себя настоящей звездой и смотрят на все свысока?

— Как только я переехала из Новосибирска в Москву и начала сниматься в эпизодических ролях, то стала встречать. Это неприятно, но бывает. Человек звезда-звезда, причем он даже порой не осознает.

Порой смотришь на площадке, идет такой надменный, высокомерный. А потом общаешься и понимаешь, что нормальный. Мне кажется, это период у всех актеров, которые внезапно выросли. А потом им говоришь об этом, а они не верят.

На всякий случай друзей предупредила: если меня понесет — ставьте на место. Пока не ставили. Может, боятся?

— Сегодня активно обсуждается тема финансов, сколько вам нужно денег, чтобы прожить месяц?

— От греха подальше отправляю деньги родителям в Новосибирск. Был период, когда я тратила на все, что нужно и не нужно. Я транжира.

В июле у меня было два проекта параллельно, ночная и дневная смена, везде меня кормят, возят, жила в гостинице и почти не расходовала деньги. Но обычно в месяц уходит от 20 до 150 тысяч.

А так я люблю тратить деньги на отдых, на поездки на моря-океаны, на Алтай и в Сибирь. Это важная для меня перезагрузка.

Пару ласковых о личной жизни

— А у вас есть молодой человек?

— Да, есть. Но про личное не говорю, на то оно и личное.

— Расскажите про вашу фамилию.

— Это не псевдоним, это моя реальная фамилия. У меня прадеды приехали из Украины в 50-х годах. Фамилия пошла оттуда, но даже в семье мнения разделяются: у меня в документах ЗаЙка, папа говорил, что правильно ЗаИка. Но мне кажется, что для мужчины Зайка – это смешно. У меня папа борец, представляете: «На татами выходит Андрей Зайка!» Поэтому он называет себя по-другому. А мне подходит моя фамилия.