До чего дошел прогресс: сериал о Telegram-каналах скоро стартует в эфире

Главную роль в новом сериале исполнил Евгений Стычкин. Помимо звезды сериала «Измены» в картине примут участие Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Максим Виторган и многие другие.

Проект под названием «Просто представь, что мы знаем» повествует о новых веяниях в журналистике. Герои постараются ответить на самые актуальные вопросы. Являются ли Telegram-каналы настоящими медиа? Кто отвечает за эти площадки в популярном мессенджере?..

Сам сюжет прост, но и вполне захватывающий: молодые и амбициозные девушки создали телеграм-канал, который стремительно набирает сотни тысяч подписчиков каждый день. Правда, вложили в свой бизнес красавицы немало. Поэтому на пути к удачной карьере и миллиону подписчиков их будут ждать просроченные кредиты и скандалы с довольно влиятельными людьми. Избавиться от всех проблем поможет только одно: принятие в команду опытного журналиста Евгения Малышева. Кстати, именного его и сыграет Евгений Стычкин. Теперь создательницам популярного канала придется не просто публиковать новости, но и проверять информацию. Девушкам предстоит ответить на главный вопрос: стоит ли публиковать фейки, чтобы получить новых подписчиков?

Режиссером «ППЧМЗ» стал журналист и кинокритик Роман Волобуев. Совсем недавно он выпустил комедийный сериал под названием «Последний министр».

Оценить новый сериал о правде Telegram-каналов можно будет уже 24 сентября на «Кинопоиске»!