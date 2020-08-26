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«Давай найдем друг друга»: на телеканале «Россия 1» стартует новая детективная мелодрама

Сериал выйдет в эфир 31 августа.

«Давай найдем друг друга»: на телеканале «Россия 1» стартует новая детективная мелодрама
Кадр со съемок сериала "Давай найдем друг друга". Фото: телеканал "Россия"

В новом сериале на телеканале «Россия 1» снялись харизматичный Артем Ткаченко, звезда фильма «Последний уик-энд» Иван Стебунов, Роман Маякин, Татьяна Лютаева, Андрей Соколов и многие другие. Главную же роль в мелодраме сыграла обворожительная Александра Никифорова.

Алексанлра Никифорова
Александра Никифорова.Фото:телеканал «Россия»

Примечательно, что в начале картины появится дочь Никифоровой. Она сыграет главную героиню в очень раннем возрасте.

Само действие сериала разворачивается в Крыму. По сюжету,  счастливое детство Анечки заканчивается в тот день, когда убивают ее родителей. Заботливая бабушка увозит внучку в другой город. Спустя много лет уже повзрослевшая Анна возвращается на родину. Героиня не одна, с ней – жених, успешный бизнесмен. Именно его сыграет Артем Ткаченко.

Кадр со съемок сериала "Давай найдем друг друга"
Кадр со съемок сериала «Давай найдем друг друга».Фото: телеканал «Россия»

Главная героиня попадает в дом к возлюбленному. Красавица знакомится с братьями жениха, роли которых воплотят Иван Стебунов и Роман Заякин, а главное – отцом семейства. В его образе предстанет Андрей Соколов. И да, красавица узнает, что убийство ее родных связано с семьей ее будущего мужа…

Кадр со съемок сериала "Давай найдем друг друга"
Кадр со съемок сериала «Давай найдем друг друга».Фото: телеканал «Россия»

Звезда фильмов «Гоголь.Начало», «Zoлушка» и «Союз спасения» Артем Ткаченко рассказал о том, как снимали мелодраму:

«Самым трудным стал финал. Мы снимали не в очень комфортных условиях. Дул промозглый ветер, мы спешили, свет уходил. Я травмировал себе руку, неудачно упав и распоров кисть», — признался актер.

Остальные артисты не пострадали. По словам Ивана Стебунова, все актеры будут наблюдать премьеру вместе со зрителями.

«Наша киномама, Татьяна Лютаева, собирает нас у себя в доме, чтобы мы посмотрели первую серию вместе», — рассказал Стебунов.

Оценить качество остросюжетной мелодрамы можно будет уже 31 августа в 21:20 на телеканале «Россия».

Кадр со съемок сериала "Давай найдем друг друга"
Кадр со съемок сериала «Давай найдем друг друга».Фото: телеканал «Россия»

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Александра НикифороваАртем ТкаченкоПремьера на телеканале "Россия"Сериал "Давай найдем друг друга"