Может ли робот стать матерью: вышел трейлер сериала «Воспитанные волками»

Потоковый сервис HBO Max опубликовал трейлер научно-фантастического сериала «Воспитанные волками» режиссера Ридли Скотта. Картина обещает быть очень необычной: под соусом межпланетных путешествий в ней переплетены вопросы религии, толерантности, искусственного интеллекта и материнства.

По сюжету, Земля была уничтожена, и на другой планете приземляется корабль с человеческими детьми, которым предстоит вырасти в новом мире. О них заботятся два андроида — Отец и Мать. Роботы запрограммированы защищать «потомство», и у них получается замечательная семья, но вдруг приходит угроза со стороны других выживших людей. Судя по трейлеру, оберегая своих детей, Мать превратится в настоящую машину смерти.

Известно, что сериал будет состоять из 10 эпизодов. Трансляция начнется на HBO Max 3 сентября.