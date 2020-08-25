«Энола Холмс»: в Сети появился трейлер нового сериала о сестре Шерлока Холмса

Романы Нэнси Спрингер о подростках экранизировал Харри Бредбир. В сериале «Энола Холмс» речь пойдет о младшей сестре Шерлока Холмса Эноле. Ее детективная деятельность начнется с таинственной пропажи матери. С этой задачей девочка справится. А позже она сбежит в Лондон и приступит к поискам молодого виконта.

Острый ум и непревзойденный талант – явно сыграла наследственность – помогут 14-летней девочке распутать самые неожиданные истории. Главную роль сыграла британская актриса Милли Бобби Браун. Несмотря на юный возраст, а ей всего 16, она уже завоевала сердца зрителей в картине «Очень странные дела».

Премьера проекта состоится 23 сентября на Netflix.