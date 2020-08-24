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Колдуют все: в Twitter запустили флешмоб с рисунками магов из народов СНГ

Художники вдохновляются сериалом «Аватар: Легенда об Аанге» и своими национальными традициями.

Колдуют все: в Twitter запустили флешмоб с рисунками магов из народов СНГ
Кадр из киноадаптации «Аватара» - фильма «Повелитель стихий». Фото: globallookpress.com

Пользователи Twitter запустили в социальной сети флешмоб, связанный с популярным американским мультсериалом «Аватар: Легенда об Аанге». Для тех, кто не смотрел, сюжет картины развивается между магами элементов огня, земли, воздуха и воды. У каждой школы свои обычаи в быту и в одежде. Так вот, этот рисованный мир сравнили со странами СНГ, в которых тоже живут люди разных культур с характерными национальными костюмами и украшениями.

Сейчас по хештегу #АватарСНГ в Twitter можно найти множество рисунков, авторы которых изображают народы постсоветского пространства в виде магов различных стихий. Не удивляйтесь, если увидите узбекского мага земли и белоруса-заклинателя воды. «Колдуют» также русские, удмурты, казаки, татары, якуты, украинцы — всех и не перечислить.

Если вы сами художник, не упустите возможность рассказать и о своей национальности, присоединившись к такому позитивному флешмобу.

Тэги

магиямультфильмынародный танецнациональный нарядсериалыСНГстихия