Колдуют все: в Twitter запустили флешмоб с рисунками магов из народов СНГ

Пользователи Twitter запустили в социальной сети флешмоб, связанный с популярным американским мультсериалом «Аватар: Легенда об Аанге». Для тех, кто не смотрел, сюжет картины развивается между магами элементов огня, земли, воздуха и воды. У каждой школы свои обычаи в быту и в одежде. Так вот, этот рисованный мир сравнили со странами СНГ, в которых тоже живут люди разных культур с характерными национальными костюмами и украшениями.

Сейчас по хештегу #АватарСНГ в Twitter можно найти множество рисунков, авторы которых изображают народы постсоветского пространства в виде магов различных стихий. Не удивляйтесь, если увидите узбекского мага земли и белоруса-заклинателя воды. «Колдуют» также русские, удмурты, казаки, татары, якуты, украинцы — всех и не перечислить.

#АватарСНГ

Скажем так.

Я еще не закончила, а это небольшая часть скетча.

На полноценном арте должны быть все стихии.

( я закончу, надеюсь ааа)

Тувинка — маг земли💚 pic.twitter.com/MNQmXf0lZX — SpaceOwl (@SpaceOwl12) August 24, 2020

#AvatarSNG #ATLASNG #АватарСНГ

Появился прекрасный моб с СНГ аушкой на аватара.

Так что вот украинцы как народ огня🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2ZjcxhbE1I — паштет по-тимошевски (@mmapate) August 23, 2020

Если вы сами художник, не упустите возможность рассказать и о своей национальности, присоединившись к такому позитивному флешмобу.

Художники стран СНГ, мы с @obobro300 запускаем тег АУ по atla #АватарСНГ #ATLASNG #AvatarSNG 🙌🏻

Создайте магов в одеяниях своей или интересной вам культуры стран СНГ в виде покровителей стихий 💧 ⛰🔥🌪

Добавляйте тег своего народа ✨

наш #qazaqavatar #қазақаватар 🇰🇿

тред👇🏻 pic.twitter.com/7MJ3FfknXR — irondude 🌙 commissions opened (@ironduuude) August 22, 2020

тоже не удержалась, держите магиню воды в лунную ночь на Волге (это костюм Ярославской губернии, где я родилась и выросла) #аватарСНГ #ATLASNG #AvatarSNG pic.twitter.com/dJKADfyoNI — zamchala⁷ (@zam_chala) August 23, 2020