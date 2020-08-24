Колдуют все: в Twitter запустили флешмоб с рисунками магов из народов СНГ

Пользователи Twitter запустили в социальной сети флешмоб, связанный с популярным американским мультсериалом «Аватар: Легенда об Аанге». Для тех, кто не смотрел, сюжет картины развивается между магами элементов огня, земли, воздуха и воды. У каждой школы свои обычаи в быту и в одежде. Так вот, этот рисованный мир сравнили со странами СНГ, в которых тоже живут люди разных культур с характерными национальными костюмами и украшениями.
Сейчас по хештегу #АватарСНГ в Twitter можно найти множество рисунков, авторы которых изображают народы постсоветского пространства в виде магов различных стихий. Не удивляйтесь, если увидите узбекского мага земли и белоруса-заклинателя воды. «Колдуют» также русские, удмурты, казаки, татары, якуты, украинцы — всех и не перечислить.
Жер иесі ✨#АватарСНГ #AvatarSNG #ATLASNG #qazaqavatar pic.twitter.com/4VfICA407Q
— Qańtar 🌿 (@obobro300) August 23, 2020
я по национальности татарка/азербайджанка
поэтому нарисовала и ту и другую :з#аватарСНГ #ATLASNG #AvatarSNG pic.twitter.com/VQ0ZU6jOVb
— 𝚂𝙰𝙱𝙸 ☥ (@sabi_sabi_gun) August 23, 2020
Я родилась и выросла в России, но мои бабушки/дедушки — сплошь украинцы, белорусы и поляки. Славянский чил.#АватарСНГ #AvatarSNG #ATLASNG pic.twitter.com/AAcvQP8UaC
— rosario 🐎🌵 (@arrrrtista) August 23, 2020
#АватарСНГ
Скажем так.
Я еще не закончила, а это небольшая часть скетча.
На полноценном арте должны быть все стихии.
( я закончу, надеюсь ааа)
Тувинка — маг земли💚 pic.twitter.com/MNQmXf0lZX
— SpaceOwl (@SpaceOwl12) August 24, 2020
#AvatarSNG #ATLASNG #АватарСНГ
Появился прекрасный моб с СНГ аушкой на аватара.
Так что вот украинцы как народ огня🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2ZjcxhbE1I
— паштет по-тимошевски (@mmapate) August 23, 2020
Если вы сами художник, не упустите возможность рассказать и о своей национальности, присоединившись к такому позитивному флешмобу.
Художники стран СНГ, мы с @obobro300 запускаем тег АУ по atla #АватарСНГ #ATLASNG #AvatarSNG 🙌🏻
Создайте магов в одеяниях своей или интересной вам культуры стран СНГ в виде покровителей стихий 💧 ⛰🔥🌪
Добавляйте тег своего народа ✨
наш #qazaqavatar #қазақаватар 🇰🇿
тред👇🏻 pic.twitter.com/7MJ3FfknXR
— irondude 🌙 commissions opened (@ironduuude) August 22, 2020
Вот такой маг воды у меня вышел. Кубанские казаки 😗✌️#АватарСНГ #art #digital pic.twitter.com/cfFUUFTIE3
— Mori (@Simidzy_Mori) August 23, 2020
#AvatarSNG #АватарСНГ #авататарлар Татар (казанских) по тегу уже и так много, но раз уж захотелось, надо делать pic.twitter.com/No38A4ZAEK
— dhllarts (@dhllarts) August 23, 2020
тоже не удержалась, держите магиню воды в лунную ночь на Волге (это костюм Ярославской губернии, где я родилась и выросла)
#аватарСНГ #ATLASNG #AvatarSNG pic.twitter.com/dJKADfyoNI
— zamchala⁷ (@zam_chala) August 23, 2020
три месяца не рисовала, но эта тема пробила мой артблок
захотелось внести свою лепту#АватарСНГ #AvatarSNG pic.twitter.com/G7zNYslZiK
— az (@nastyaaz19) August 23, 2020