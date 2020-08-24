Художник показал, как Симпсоны, Рик и Морти выглядели бы в реальном мире

Турецкий художник Хоссейн Диба удивляет своих подписчиков в Instagram невероятными 3D-моделями персонажей мультфильмов. Своими работами графический мастер показывает, как герои анимационных произведений выглядели бы, если бы оказались реальными людьми. При этом он не забывает о об индивидуальных чертах оригиналов, которыми их наделили создатели.

Еще весной, во время начала пандемии, мужчина начал «оживлять» семейку Симпсонов. Из-под его пера вышли впечатляющие портреты Гомера, Барта, Лизы, мистера Бернса.

Позже художник создал реальные модель бармена Мо и гангстера Жирного Тони. Они получились довольно пугающими, но ведь и в сериале они довольно-таки неприятные типы.

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А недавно мастер переключился на другие мультипликационные творения. На его странице появились портреты Рика и Морти, а также персонажей анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные».