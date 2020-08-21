Джейк Джилленхол сыграет в сериале про разоблачение писателя-обманщика

Голливудский актер Джейк Джилленхол заявлен на главную роль в новом сериале, который расскажет о совсем недавних событиях. В основу картины ляжет статья журналиста Иэна Паркера, опубликованная в еженедельнике New Yorker в 2019 году, разоблачающая писателя Дэниэла Мэллори.

История данного литератора прогремела в Америке достаточно громко. Его дебютный роман «Женщина в окне» вышел в 2018-ом и сразу же возглавил список бестселлеров New York Times (такое произошло впервые за 12 лет), позже по нему был снят художественный фильм.

Но популярность писателю принесла не только удачная книга. В интервью и в соцсетях он много рассказывал о том, что борется с раком, и что его родственники трагически погибли. Этими давящими на жалость историями Мэллори привлекал к себе много внимания, пока, наконец, журналист Паркер не вывел его на чистую воду, выяснив, что родня мужчины жива, а сам он не страдает от тяжелых болезней.

больше по теме Джейк Джилленхол снова снимется в экранизации комикса Зрители увидят актера в фильме по графическому роману «Снежная слепота».

Режиссером и сценаристом проекта выбрана Яница Браво, которая уже была шоураннером нескольких проектов.

«Наш главный герой белый, мужчина и явно нездоровый, — цитирует женщину издание Deadline. — В нем есть пустота, которую он заполняет, обманывая людей. Он мошенник. Сериал исследует то, как мы, как аудитория, участвуем в создании возможности для такого поведения».

Добавим, что Джилленхолу не впервой будет играть лжеца. В одном из своих последних фильмов «Человек-паук: Вдали от дома» он сыграл злодея, который на протяжении всего сюжета притворялся супергероем.