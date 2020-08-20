Премьера четвертого сезона сериала «Корона» состоится 15 ноября

В истории о жизни монархов появится новый герой – Маргарет Тэтчер.

Жизнь и правление Елизаветы II – в новом четвертом сезоне сериала «Корона». Первую серию Netflix покажет 15 ноября, сейчас в Сети стриминговый сервис поделился официальным тизером.

Как и в предыдущем сезоне, королеву сыграет Оливия Коулман, принца Филиппа – Тобиас Мензес. Появятся и новые герои. Роль Маргарет Тэтчер исполнит Джулианн Андерсон, а молодую принцессу Диану – Эмма Коррин.

Сериал о жизни представителей Букингемского дворца выходит с 2016 года. Сценаристы задумали показать всю историю Елизаветы II с момента ее свадьбы и до наших дней. Как сообщают его создатели, шестой сезон будет заключительным.