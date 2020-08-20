Свободный и смешной: Харламов осенью предстанет в новой роли на ТНТ

Исторический комедийный ситком — это нечто новое в сетке телеканала ТНТ. Проект поддержал Гарик Харламов, сыгравший роль поручика лейб-гвардии гусарского полка Григория Рыльского. Действие сериала начнется в далеком 1812 году: Рыльский вот-вот передаст Кутузову секретные бумаги и русская армия перейдет в наступление на французов. Но на пути к полководцу главный герой засматривается на красавицу и… исчезает.

Создатели перенесут зрителей в наши дни. В современности же — ученый Дмитрий Журавлев десять лет изобретает машину времени. А жене Кате приходится трудится, зарабатывать деньги и вести хозяйство. Девушке это порядком надоело. Она решает расстаться с мужем, но не тут-то было. Неожиданно в их дом из далекого прошлого попадает Рыльский. Главный герой окажется предком жены горе-изобретателя. Кажется, машина Журавлева все же пригодится. Но попытка вернуть гусара домой оказывается неудачной. Как поручик будет обживаться в 21 веке? Интернет, электричество, современная полиция – вот, что предстоит узнать очаровательному Рыльскому.

По словам Гарика Харламова, проект снимали полтора года.

«Съемки шли и летом, и зимой, и в павильонах, и на исторических объектах», — рассказал актер.

Вместе с Харламовым в новом ситкоме появятся Павел Россомахин, Екатерина Ковальчук и многие другие. Дружную актерскую команду можно будет увидеть совсем скоро на ТНТ в сериале «Гусар».

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Напомним, юморист недавно сообщил о расставании с актрисой Кристиной Асмус. К сожалению, это оказалось не шуткой. Супруги прожили вместе 8 лет. В браке у звезд родилась дочь Анастасия. Харламов заявил, что продолжает сохранять с бывшей женой хорошие отношения.