Актуально до жути: Amazon Prime выпустит сериал о пандемии таинственного вируса

18 августа видеосервис Amazon Prime выпустил трейлер своего нового сериала «Утопия». Судя по ролику, релиз обещает быть очень актуальным, так как эта картина расскажет о борьбе с современными вирусами в масштабах пандемии.

По сюжету, группа молодых ученых знакомится с подпольно нарисованным комиксом «Утопия», в котором рассказывается о создании ужасной инфекции. Со временем они понимают, что кошмары, показанные на страницах этого графического романа, — правда. Вчерашние ботаники оказываются втянуты в мир государственных заговоров и шпионажа. Теперь им ни много ни мало придется спасти весь мир.

Однако эта картина не о медицине. Судя по трейлеру, в ней будет достаточно погонь, взрывов и даже щепотка мистики.

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Сериал покажут на Amazon Prime 25 сентября.