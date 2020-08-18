Сериал «Южный парк» предсказал протесты в Белоруссии еще 8 лет назад

Пользователи социальных сетей обсуждают факт, который можно было бы назвать забавным, если бы он не был связан с печальными событиями. Оказывается популярный американский мультсериал «Южный парк» еще 8 лет назад предсказал протесты в Белоруссии, которые происходят сегодня.

В одной из серий 16-го сезона скандального шоу (2012 год) была показана вставка из новостной передачи, в которой сообщалось о конфликте фермеров и правительства в Белоруссии. Главным героем этой сцены стал Иисус Христос, образ которого сериал давно эксплуатирует, причем в комическом ключе. Он рассказывает корреспонденту на камеру, что вмешался в конфликт и намерен помочь решить дело миром. В это время за его спиной видно, как в поле люди стоят напротив танков и тракторов (последние шоу воспринимает как рядовую военную технику республики). Потом боевые машины стреляют по людям и давят их тела. Журналист и Иисус разглагольствуют о моральном облике Христа и ударении в слове Беларусь и лишь в конце замечают, что уже поздно кого-либо спасать.

Конечно, на фоне реальных событий черный юмор «Южного парка» смотрится совсем не смешно. Но факт остается фактом: создателям сериала каким-то образом удалось предвидеть массовые митинги в Белоруссии. Или это просто неудачное совпадение.

Напомним, что таким долгим мультсериалам, как «Симпсоны», например, не раз приписывали умение предсказывать события и технологии будущего.