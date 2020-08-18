Финал сериала «Сверхъестественное» покажут осенью 2020 года

Популярный западный сериал «Сверхъестественное» закончится этой осенью. Его финальный 15-ый сезон начали показывать еще в октябре 2019 года, но в марте 2020-го трансляцию шоу остановили, так как последние серии невозможно было доснять из‑за пандемии коронавируса.

Как сообщает портал The Hollywood Reporter, телеканал The CW, показывающий данный сериал, начнет транслировать последние семь эпизодов 8 октября. Ну а финальная серия будет представлена зрителям 19 ноября. Перед ней в эфире покажут передачу о том, как снималось мистическое шоу.

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Напомним, «Сверхъестественное» рассказывает о двоих братьях Винчестерах, которые путешествуют по США в охоте за различной нечистью. Герои сталкиваются с паранормальными явлениями, демонами, призраками и прочей чертовщиной. За 15 лет было отснято 15 сезонов шоу. Для актеров Джареда Падалеки и Дженсена Эклса оно стало настоящим трамплином в популярность.