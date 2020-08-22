5 новых зарубежных сериалов, которые выйдут в августе и в сентябре

Телевизионное межсезонье заканчивается, а это значит, что пора смотреть свежие сериалы. В подборке «Телепрограммы» предложения для комфортного окончания лета: новый проект Джуда Лоу, ужасы расизма в мире Говарда Лавкрафта и закрытая сторона генной инженерии.

«Страна Лавкрафта»

На этот проект сразу стоит обратить внимание, потому что запустил его Джей-Джей Абрамс — продюсер культового сериала Lost («Остаться в живых»). Как понятно из названия, виновник этого сериального торжества Говард Лавкрафт — американский классик, маэстро хтонического ужаса и отец Ктулху.

В связи с модной теперь охотой на расистов США проводят культурную зачистку, досталось и Лавкрафту. Его обвиняют в культивации расизма и систематическом угнетении темнокожих в своих произведениях. И «Страна Лавкрафта» — книга писателя Мэтта Раффа, по которой и снят новый сериал, — очередное веское доказательство на суде времен.

По сюжету в 50-е годы темнокожий отставник и ветеран корейской войны Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджорс) ищет пропавшего отца, который попал в руки сектантов. По пути ему встречаются чудовища из миров, созданных Лавкрафтом, — потусторонние существа с щупальцами и тентаклями. А еще расисты из общества «Сыны Адама», которые от монстров, по задумке сценаристов, ничем не отличаются.

HBO, с 16 августа.

«Тед Лассо»

Почти 15 лет назад Борат Сагдиев из Казахстана исследовал нравы и устои США в мокьюментари комедии «Борат», столкнувшись с чуждой и непонятной для себя культурой. В сериале «Тед Лассо» в похожую ситуацию попадает американский тренер по футболу, которого забрасывает в Туманный Альбион. Закавыка в том, что Тед Лассо — тренер по американскому футболу (где надо быстро бегать с дыннообразным мячом в руках и сносить соперников с ног), а работать его позвали в английскую футбольную команду. Это как Татьяну Тарасову пригласили бы тренировать команду НХЛ.

Попавший на родину настоящего футбола (в Америке самый популярный в мире вид спорта снисходительно зовется соккером) Тед Лассо искренне недоумевает, почему игрокам нельзя брать мяч в руки и тащить к воротам соперника, где шлемы на голове футболистов и как можно играть без драк. Обыграть американские стереотипы о европейских традициях решился Джейсон Судейкис («Мы — Миллеры», «Однажды в Вегасе») — и главную роль сыграл, и продюсером сериала выступил.

Apple TV+, с 14 августа.

«Биохакеры»

Германия прочно и уверенно закрепилась на рынке производителей топ-контента в сериальной индустрии. Проекты «Германия-83», «Тьма», «Вавилон-Берлин» и другие тому подтверждение. Еще один потенциально крутой сериал немцев, купленный сервисом Netflix, это «Биохакеры».

Тема вирусов, сбережения здоровья и экспериментов в области генной инженерии невероятно актуальна сегодня. И этот новый проект приоткрывает дверцу в закулисье медицинских опытов. Студентка биофака Миа (Луна Ведлер) втирается в доверие к влиятельной профессорше Лоренц (Джессика Шварц), которая имеет отношение к таинственной смерти брата Мии. Сближаясь с наставницей, девушка погружается в темный мир нелегальных генетических экспериментов и высокотехнологичного биохакинга. Лаборатории профессора Зло, как оказывается, могут существовать не только в комиксах и мультфильмах.

Netflix, с 20 августа.

«Я ненавижу Сьюзи»

Молодая и перспективная актриса Сьюзи Пикл (Билли Пайпер), строящая образ идеальной девочки, становится жертвой хакерского взлома: в сеть сливают компрометирующие фотографии, которые могут стоить ей карьеры. Гильотина под названием «общественная норма» вот-вот захлопнется над ее шеей — актриса всеми силами пытается предотвратить это. Веселая драма о том, как устроен мир шоу-бизнеса, почему все артисты любят носить маски и что за ними может скрываться.

«Амедиатека», с 28 августа.

«Третий день»

Соскучились по Джуду Лоу со времени выхода «Нового папы»? Вот вам еще один сериал с британцем. На этот раз — мистико-драматический. В этом проекте двое актеров: только он и Наоми Харрис, никаких Джонов Малковичей. «Третий день» — две истории людей, прибывших на загадочный остров у берегов Великобритании. Первая — «Лето», посвящена Сэму (Джуд Лоу) — мужчине, который всеми силами пытается предотвратить опасный ритуал местных жителей, борясь с болезненными воспоминаниями. Вторая — «Зима» — про Елену (Наоми Харрис). Девушка прибыла на остров, чтобы разобраться в себе, но в итоге вынуждена спасать свою жизнь.

Если бы героя Лоу звали Адамом, можно было бы накидать десяток аллегорических ребусов, связанных с периодом сотворения мира. Но он Сэм, и поэтому «Третий день» вовсе не про появление суши, моря и растений, а про пробуждение жутких темных начал внутри псевдорайской коммуны и отдельно взятого человека.

HBO, с 14 сентября.