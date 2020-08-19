«Угрюм-река», «Метод-2 и другие»: чем порадует зрителей Первый канал осенью

Не за горами – новый сезон. И Первый канал приготовил для своих зрителей множество сюрпризов.

Так, его аудитория увидит самые разные сериалы: от масштабного исторического проекта «Угрюм-река» до продолжения многосерийного фильма об охоте на маньяков с Константином Хабенским в главной роли «Метод-2».

Teleprogramma.pro рассказывает о самых интересных теленовинках, ожидающих зрителя.

«Угрюм-река»

В новом сезоне Первый канал покажет сериал «Угрюм-река». При этом создатели фильма подчеркивают, что это не ремейк знаменитого советского киношлягера, а совершенно новое прочтение одноименного романа Вячеслава Шишкова.

Действие сериала разворачивается в конце XIX–начале XX века в Сибири.

Напомним, в центре киноповествования — история семьи Громовых, в которой отец и сын, Петр и Прохор Громовы, влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву.

Громов-старший, не смотря на возраст, не намерен отказываться от своего счастья и дает своему сыну поручение пройти Угрюм-реку, ранее считавшуюся непроходимой.

Прохору удается это сделать, но после тяжелого испытания он становится совершенно другим человеком. Поклонение золотому тельцу приводит Прохора Громова к личному краху.

По словам продюсера сериала Дениса Евстигнеева, если создатели советского фильма акцентировали свое внимание на классовой борьбе, то создатели новой версии «Угрюм-реки» делают акцент на мелодраматической и романтической линиях. И конечно, на экшн-сценах.

Съемки картины проходили на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. В ходе съемочного процесса киношники побывали в семи экспедициях, три из которых были связаны с путешествием по реке.

В сериале снялись Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Юрий Чурсин, Роман Мадянов и другие не менее популярные актеры.

«Собор»

Еще одно историческое полотно, которое выйдет на Первом канале, — это сериал «Собор» режиссера Сергея Гинзбурга. Съемочный процесс проекта занял почти 200 дней.

Действие этой картины происходит в 1700 году – во время правления Петра Первого. По сюжету ленты, крепостной Иван Старшов влюбляется в дочь своего барина Марию. Но социальная пропасть непреодолима…

И тогда Иван обращается за помощью к священнику, чтобы тот разъяснил ему, почему его личное счастье невозможно, несмотря на то, что Бог создал всех равными. Разочаровавшись в любви, Иван отчаянно пытается найти себя…

Еще одним немаловажным персонажем ленты стал Спасо-Преображенский собор на берегах Невы, строительством которого занимается главный герой. Планируется, что храму будет посвящена целая кинотрилогия, которая охватит периоды с 18 по 20 век.

Ну а пока специально для съемок этой картины были построены декорации Санкт-Петербурга времен его основания, барское поместье 17 века, военные редуты, рвы и укрепления, а также настоящий порт.

В картине снялись Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев и многие другие артисты.

«Тобол»

На самом деле сериал «Тобол» является расширенной версией одноименного полнометражного фильма, премьера которого прошла в прошлом году.

Все дело в том, что одна художественная картина не смогла вместить все отснятые эпизоды. И поэтому было решено превратить полнометражный фильм, в основу которого лег одноименный роман Алексея Иванова, в сериал.

По сюжету сериала молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя попадает в пограничный Тобольск, где встречает свою первую любовь.

Вместе со своим полком герой ленты оказывается втянутым в заговор местных князей, которые охотятся за золотом Яркенда. Его крепость окружают полчища диких джунгар, и помощи ждать неоткуда…

Действие картины разворачивается в Санкт-Петербурге, в Сибири, в Тобольске. А вот в качестве декораций использовались Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор.

В сериале заняты Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Павел Табаков, Андрей Бурковский и многие другие артисты.

«Тонкие материи»

В новом сезоне не обойдется и без ретро-фильмов. Так, Первый канал вынесет на суд зрителей фильм «Тонкие материи», действие которого происходит в столичном универмаге в 1962 году.

По сюжету Татьяна, мечтающая стать художником, увидеть Париж и покорить его, поначалу устраивается в «Сотую секцию» универмага «Столица», которая занимается обслуживанием элиты советского общества.

Но на ее карьеру может повлиять роман с Владимиром — представителем номенклатурной семьи.

Над модной коллекцией, которая по сюжету фигурирует в сериале, работала практически вся съемочная группа. 90 процентов костюмов шились специально для съемок ленты.

Некоторые материалы, например, винил, искались очень долго. Но усилия съемочной группы не пропали даром!

Главную роль в картине сыграла Анастасия Талызина — внучка знаменитой актрисы Валентины Талызиной.

«Доктор Преображенский»

Еще один ретро-фильм, действие которого происходит в 60-х годах, носит название «Доктор Преображенский».

По сюжету картины Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, мечтает о создании Института красоты – первом советском заведении, которое бы занималось пластической хирургией и перегнало бы Запад в этом направлении.

Ради воплощения своего проекта в жизнь он готов на сделку со спецслужбами. А вот его коллега Зорин, наоборот, рвется на Запад. Как они смогут взаимодействовать друг с другом?

Съемки картины проходили преимущественно в Москве и Зеленограде, поскольку там сохранилось много зданий советской архитектуры.

В сериале заняты такие популярные актеры, как Денис Шведов, Агния Дитковските, Юлия Ауг и многие другие артисты.

«Воскресенский»

Новый телесезон на Первом канале порадует зрителей целой чередой детективных историй, действие которых происходит в самое разное время – от начала XX века до современности.

Так, сериал «Воскресенский» перенесет зрителя в Санкт-Петербург 1910 года и познакомит со знаменитым медицинским экспертом Платоном Воскресенским, к которому обращаются за помощью сыщики столицы.

На главную роль в сериале пробовалось более 30 актеров, но в итоге ее сыграл Юрий Колокольников. Кстати, дом эксперта снимался в особняке дворцового типа, а набор инструментов для него изготавливался по образцам начала XIX века.

«Катран»

На экраны вновь вернется майор Черкасов, знакомый зрителям по циклу сериалов «Мосгаз». Действие нового фильма происходит вокруг казино, которое и носит то самое название «Катран».

По словам создателей картины, в этом сериале акцент будет делаться на сложные психологические взаимоотношения героев. И в отличие от прежних сериалов в «Катране» будет задействовано гораздо больше локаций: подпольное казино, рыбная ферма, провинциальный город и так далее.

Главные роли в сериале по-прежнему сыграли Андрей Смоляков и Марина Александрова. Также в новом сезоне появятся Максим Аверин и Алена Бабенко.

«Метод-2»

И конечно, одним из самых ожидаемых проектов нового телесезона можно назвать продолжение нашумевшего сериала «Метод-2» об охотнике на маньяков в исполнении Константина Хабенского.

По сюжету фильма главная героиня Есеня (Паулина Андреева) привыкает жить без своего наставника Меглина… С ней – любимый муж и ребенок, но Есеня не мыслит своего существования без своей работы. И после череды таинственных убийств она возвращается на службу…

Также зрители увидят продолжение таких детективных историй, как «Гадалка», «Шифр», а также новые сериалы «Заключение», «Инкубатор» и «Спроси Марту».

Редакция Teleprogramma.pro желает вам приятного просмотра в новом сезоне.