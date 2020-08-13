«Теория большого взрыва»: почему Джим Парсонс ушел из сериала

Последняя серия «Теории большого взрыва» вышла весной 2019 года. Продолжения не будет, потому что Джим Парсонс, который играл Шелдона, отказался продлевать контракт. С чем это было связано, никто не догадывался. Правду Джим рассказал только сейчас.

Как сообщает Peopletalk, Парсонс решил завершить работу в проекте из-за смерти своей собаки. Для него это было большим ударом. Еще одна причина – попробовать что-то новенькое в профессиональном плане. В процессе работы над последними сезонами «Теории большого взрыва» актер умудрялся заниматься и другими проектами. В частности, пробовал себя в рекламе и представлял пьесы по собственным сценариям.

Первый сезон американского ситкома был представлен в 2007 году. А завершился в мае 2019 года. За этот период зрители увидели 279 серий.