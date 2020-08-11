Никита Ефремов рассказал, как едва не стал жертвой сексуального насилия

Актер Никита Ефремов признался, что в детстве едва не стал жертвой сексуального насилия. Момент произошел во время съемок одного из фильмов, а точный свой возраст он уже и не вспомнит. Откровениями Никита поделился после закрытого показа документального сериала «Хватит!». Он посвящен проблемам насилия в России.

«Я спал ночью, для меня это было тогда каким-то шоком. Тоже были такие моменты, когда я никому не сказал. Помню, позвонил маме, потом переселился. Столько страхов, если я кому-нибудь скажу, это ведь не по-пацански, что обо мне подумают», — рассказал Ефремов видеосервису START.

В сериале поднимаются проблемы российских женщин, которые пережили насилие в различных сферах – дома, на работе, в детстве или уже взрослой жизни. А истории этих женщин будут обсуждать актер Владимир Мишуков и журналист Настя Красильникова. Новые серии будут доступны каждую пятницу в онлайн-кинотеатре START.