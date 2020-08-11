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Никита Ефремов рассказал, как едва не стал жертвой сексуального насилия

Актер вспомнил историю из детства после премьеры сериала «Хватит!»

Никита Ефремов рассказал, как едва не стал жертвой сексуального насилия
Никита Ефремов. Фото: instagram.com/efremovefremov

Актер Никита Ефремов признался, что в детстве едва не стал жертвой сексуального насилия. Момент произошел во время съемок одного из фильмов, а точный свой возраст он уже и не вспомнит. Откровениями Никита поделился после закрытого показа документального сериала «Хватит!». Он посвящен проблемам насилия в России.

«Я спал ночью, для меня это было тогда каким-то шоком. Тоже были такие моменты, когда я никому не сказал. Помню, позвонил маме, потом переселился. Столько страхов, если я кому-нибудь скажу, это ведь не по-пацански, что обо мне подумают», — рассказал Ефремов видеосервису START.

В сериале поднимаются проблемы российских женщин, которые пережили насилие в различных сферах – дома, на работе, в детстве или уже взрослой жизни. А истории этих женщин будут обсуждать актер Владимир Мишуков и журналист Настя Красильникова. Новые серии будут доступны каждую пятницу в онлайн-кинотеатре START.

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