Ушедший из кино актер Сергей Романович вернется на экран в новом сезоне сериала «Ольга»

Зрителей популярного комедийного сериала ТНТ «Ольга» ждет сюрприз: в новом сезоне в актерский состав вернется 28-летний Сергей Романович. Как сообщили в пресс-службе телеканала, молодой артист еще в сентябре прошлого года объявил, что больше не будет сниматься в кино и сериалах. Его последними его работами стали роли в финальном сезоне сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», а также в четвертом сезоне «Ольги».

По словам Романовича, история его героя — Андрюхи — была не окончена, поэтому он вернулся в проект. Теперь же зрители увидят, какой финал ждет персонажа и его романтическую линию в сериале.

«Продюсеры учли все мои пожелания и прописали такую историю, на которой я и хотел бы закончить участие в этом проекте. Получилось очень душевно. Кое-кто из съемочной группы даже плакал за кадром одной из сцен…» — говорит Сергей.

Напомним, премьера четвертого сезона состоится 31 августа в 20:00. Новые серии будут выходить с понедельника по четверг на канале ТНТ. Сам сериал повествует о нелегкой жизни женщины по имени Ольга, которая посвятила себя заботе о своих непутевых родственниках и полностью забыла о себе. В первых двух сезонах Романович играл мелкого мошенника Андрюху, который женился на дочери главной героини, а после уехал от нее, чтобы жена не страдала от его криминальной жизни.