Появляется машина времени! Как снимают сериал «Гости из прошлого»

Прошлое принято противопоставлять настоящему. Мол, тогда и мороженое вкуснее было, и газировку пили из автомата, не боясь вирусов, и кино снимали о-го-го. А что если столкнуть жителей СССР с поколением миллениалов? Нашли бы они общий язык? Поняли бы друг друга? На такой эксперимент решились создатели сериала.

Юрий Стоянов исполнил роль профессора Матвея Пиотровского, научившегося путешествовать во времени. Его даму сердца Римму сыграла звезда «Сватов» Людмила Артемьева.