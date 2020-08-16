Появляется машина времени! Как снимают сериал «Гости из прошлого»

Прошлое принято противопоставлять настоящему. Мол, тогда и мороженое вкуснее было, и газировку пили из автомата, не боясь вирусов, и кино снимали о-го-го. А что если столкнуть жителей СССР с поколением миллениалов? Нашли бы они общий язык? Поняли бы друг друга? На такой эксперимент решились создатели сериала.
Юрий Стоянов исполнил роль профессора Матвея Пиотровского, научившегося путешествовать во времени. Его даму сердца Римму сыграла звезда «Сватов» Людмила Артемьева.
Персонаж Стоянова «располовинил» жилье и время: одна часть его квартиры осталась в 80-х, другая «улетела» в будущее, в 2020 год. Там Пиотровского ждет встреча с внуком Пашей (Михаил Трухин).
Так выглядит временной портал в советской квартире профессора Пиотровского: тут тебе и конструкторское бюро, и лаборатория, и пульт управления. Интерьеры профессорской жилплощади выстроили в павильоне.
Известной по сериалу «Звоните ДиКаприо» Анне Невской достался образ Светланы, соседки профессора по странной квартире.
Алексей Макаров получил партию предпринимателя Сергея, мужа Светланы, вынужденного как-то находить общий язык с необычными соседями.