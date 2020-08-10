Премьера откладывается: съемки специальной серии «Друзей» перенесли

Старт съемок специального эпизода сериала «Друзья» был намечен на весну этого года. Но ситуация с пандемией коронавируса разрушила все планы. Хотели приступить к работе начать в августе — опять что-то пошло не так. Скорее всего, снимать эпизод будут только в мае следующего года. Об этом сообщает Variety.

По словам звезды «Друзей» Дженнифер Энистон, ситуация грустная, но съемки никуда не денутся. Этот непростой период лучше переждать, чем подвергать опасности многих людей.

Напомним, специальный эпизод «Друзей» будет отличаться от всех сезонов тем, что у него нет сценария. Съемки пройдут в формате интервью с главными звездами сериала.